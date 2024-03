Sheinbaum ataja a Milei: Respeto al presidente AMLO

México contra neoliberalismo. Reivindicamos libre mercado, inversión privada, a empresarios y al mismo tiempo un Estado de Bienestar: Sheinbaum

Regeneración, 27 de marzo de 2023. Claudia Sheinbaum, pidió respeto para el presidente AMLO ante las declaraciones de su homólogo de Argentina, Javier Milei, quién lo llamo ignorante.

-“Pedimos que haya respeto para el Presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, así atajó Claudia,

Seguidamente explicó:

-“…, pero lo que está de fondo son los proyectos por eso es lo que hay que reivindicar más allá de cualquier cosa, ellos consideran un proyecto y nosotros consideramos otro y tiene que haber respecto.”

Hermoso Puerto Escondido, como hermoso es su pueblo. ¡Gracias, no les voy a defraudar! pic.twitter.com/ocybekWhmb — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 27, 2024

Y es que Sheinbaum aclaró que sus comentarios son con respeto al pueblo de Argentina, quienes eligieron a Javier Milei.

México, un nuevo tipo de economía

“Son proyectos distintos, el pueblo de México decidió echar para atrás el neoliberalismo, y entrar a un nuevo proceso único en México que no está copiado en ningún otro lugar“.

Esto es, “nosotros reivindicamos el libre mercado, la inversión privada, el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción”.

Pero también “el papel del Estado en un Estado de bienestar”, dijo.

Cabe destacar que Sheinbaum subrayó que el modelo del humanismo mexicano ha dado resultados, particularmente en el tema económico.

E incluso, aclaró que al Banco de México se le ha respetado su autonomía, con vinculación con la economía que hay en el país y con Estados Unidos defendiendo la soberanía del país.

Plurinominales no dice Sheinbaum

Plurinominales

“Que no haya plurinominales, la verdad, porque son muchos diputados, senadores que no es tan necesario; yo estoy haciendo otra propuesta también, que no haya reelección”.

Esto, “porque las reelecciones fueron parte del periodo neoliberal”.

Y, Sheinbaum recordó:

-“Aquí hubo una Revolución Mexicana en nuestro país, donde se levantaron en armas los mexicanos y mexicanas para que: ‘Sufragio efectivo, no reelección’ fuera una realidad”, dijo en Puerto Escondido, Oaxaca.

Además, señaló gobernará “con los principios de nuestro movimiento”.

Al tiempo que recordó, “ya ven que durante años, no sé si lo sepan; durante años me dediqué a ser profesora de la universidad, a ser investigadora”.

Sin embargo, pero el ser profesor e investigadora no quiere decir alejarse del pueblo de México.

-“Porque ¿quién nos paga nuestros salarios cuando trabajamos en la escuela pública, en universidad pública? El pueblo”.

E incluso, Sheinbaum señaló que como profesionistas, como científicos, siempre debemos estar cerca del pueblo, no vivimos allá en una torre de cristal.

Seguimos rompiendo récords en materia de empleos y salarios, porque el verdadero bienestar del pueblo de México es la prosperidad compartida.



📰🌐 https://t.co/WPYHDQ1uMY pic.twitter.com/qvdf4PMwJV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 27, 2024

Al tiempo que asentó: “Siempre lo he dicho: A mí, mi educación me la pagó el pueblo de México y hay que regresarle al pueblo de México lo que nos dio”.

-“Por eso, queremos educación, salud, vivienda, bienestar, más democracia y más justicia”, dijo la candidata presidencial favorita de México.

Sheinbaum, además, se comprometió a fortalecer la educación pública, aumentando el número de preparatorias y universidades públicas en todo el país.

Así como mejorar las condiciones laborales de los maestros y garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental.

Finalmente, en cuanto a infraestructura, Sheinbaum Pardo destacó proyectos clave como el Tren Interoceánico y la construcción de nuevas viviendas.

E incluso ampliación de servicios básicos como el acceso al agua potable y la mejora de caminos y carreteras.

Amo a mi patria y amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor, no con odio. No les voy a traicionar, voy a estar a la altura de las circunstancias, y vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo. pic.twitter.com/lcv3ZGFRZm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 2, 2024

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado