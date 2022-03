Sheinbaum impugnará nuevas medidas cautelares; acusa parcialidad del INE

Sheinbaum acusó parcialidad del INE sobre sus sanciones a gobernadores morenistas, por el proceso de revocación de mandato

Regeneración, 29 de marzo de 2022. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó parcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE) en torno a sus sanciones a mandatarios emanados de Morena por el proceso de revocación de mandato.

Además destacó la importancia de que haya piso parejo y adelantó que ante la última determinación del INE, impugnará las medidas cautelares impuestas.

“No hemos recibido la notificación, por parte de la Consejería Jurídica, en su momento bajaremos las publicaciones en las redes sociales, para cumplir con lo que establece el INE, pero sí es importante que haya piso parejo… Bajamos las publicaciones en redes sociales, pero impugnamos porque no estamos de acuerdo, como lo hemos hecho desde el principio que se han estado haciendo estas amonestaciones”, señaló Sheinbaum.

No hay sanciones para otros

También mencionó que recientemente el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en un evento del PRI llamó públicamente a no participar en la revocación de mandato, pero en este caso no hubo sanciones, como las que dictan contra gobernadores que provienen de Morena, o que son de gubernaturas aliadas.

“No solamente no se promueve la consulta, no solamente hay pocas casillas, sino que además las sanciones vienen solamente de un lado. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, por la libertad de expresión y cumplimos con la ley, pero también es fundamental que el Instituto Nacional Electoral también lo cumpla, o no el instituto, algunos de sus consejeros”, indicó la jefa de Gobierno.

Y resaltó que lo que hacen ellos es un “llamado a la democracia” para este es un ejercicio de democracia participativa, que se celebra, que es constitucional, y que es fundamental la participación de la ciudadanía.

INE pide a Sheinbaum y gobernadores morenistas que retiren “propaganda”

Cabe señalar que, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó una vez más a la jefa de Gobierno y a otros 17 gobernadores morenistas eliminar de sus redes sociales los mensajes que constituyen propaganda gubernamental como la inauguración de obras y logros de gobierno, ante la veda por la revocación de mandato.