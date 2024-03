Sheinbaum presentará Polos de Desarrollo para el Bienestar

Nos corresponde a todos pagar impuestos y tener la certeza que esos impuestos se están usando adecuadamente con transparencia y sin corrupción: Sheinbaum

Regeneración, 21 de marzo de 2024. Portales destacan que Claudia Sheinbaum reconoció que salvo algunos casos ya no hay tanta resistencia al pago de las contribuciones.

-“Casi no hay resistencia ya”, manifestó. “Los empresarios están pagando sus impuestos. Hay algunos casos en particular y si, no debe haber condonaciones de impuestos”.

Esto es, “se tiene que pagar lo que se tiene que pagar en México y en todo el mundo”, tal como recupera Reforma.

Sheinbaum por polos de desarrollo

Por otra parte, se indica que al preguntársele por adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, Sheinbaum señaló que debe pagar como lo hacen todos los ciudadanos.

-“Hay que pagar impuestos”, expresó, “los ciudadanos pagan impuestos, los empresarios ahora pagan más impuestos”.

En este día, rendimos homenaje al ilustre Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, indígena zapoteco, presidente de México y defensor de nuestra patria, la democracia y la justicia. Visionario en la relación entre la Iglesia y el Estado. Su legado de valentía, honestidad… pic.twitter.com/fABi9jh8oj — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 21, 2024

Y es que para la candidata presidencial Morena:

-“Nos corresponde a todos pagar impuestos y tener la certeza de que el recurso de los impuestos se está utilizando adecuadamente con transparencia y sin corrupción”.

Polos de con vocación por zona

Cabe destacar que se subraya que entre otros programas, dijo que presentará el del impulso a polos de desarrollo, en donde se aprovechen la vocación de cada zona.

-“Vamos a presentar mañana en una reunión que tenemos con empresarios de Nuevo León, es un ejercicio que estamos haciendo de polos de desarrollo para el bienestar”.

Sheinbaum encauza inversiones

Asimismo la candidata de Moreno precisó que se trata de aprovechar las inversiones que están llegando a México.

-“Queremos aprovechar la inversión extranjera directa que está llegando por la relocalización, pero definido a través de corredores estratégicos, para la industria automotriz, para la agroindustria, para medicamentos”.

En la conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León compartí los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 para la Ciudad de México. pic.twitter.com/bhboHae4f9 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 21, 2024

Finalmente indicó Sheinbaum que empresarios tendrían que recibir incentivos para aprovechar el momento que vive México y su relación con Estados Unidos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado