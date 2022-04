Si EU promueve acciones jurídicas, México haría lo propio: AMLO sobre LIE

El presidente López Obrador recalcó que México es un país libre e independiente y aclaró que la Ley de la Industria Eléctrica no viola el T-MEC.

Regeneración, 8 de abril de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las advertencias de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Ante los señalamientos del embajador sobre los litigios que se pueden abrir en EEUU por la Ley de Industria Eléctrica (LIE) el presidente aseguró que México haría lo propio.

Después, el mandatario aclaró que con la LIE no se viola ningún tratado.

Más tarde, López Obrador señaló que México no acude a paneles internacionales para acusar a Joe Biden por incumplir su promesa de regularizar a los migrantes.

«Yo no voy a decirle al presidente Biden que por qué no cumple con su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Él lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a paneles internacionales. Vamos a seguir siendo respetuosos«, explicó.