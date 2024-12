Sin comparaciones, pero a México se le respeta Sheinbaum

Sheinbaum rechazó ataques de sectores políticos de Canadá. «No vamos a caer en provocación de qué país es mejor». Graves problemas de opioides en Canadá

Regeneración, 2 de diciembre de 2024. La presidenta de México rechazó las comparaciones que han hecho sectores de Canadá con relación a México y subrayó el respeto por nuestra patria.

Esto ante las afirmaciones de Canadá en el sentido en que en la reunión entre el presidente electo de Donald Trump y Justin Trudeau, este dejó claro que no podía compararse la situación de Canadá con México.

Sheinbaum

Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo:

“No sé a que se refiera pero no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí, es que a México se les respeta y más a sus socios comerciales”.

Aseveró que las problemáticas son distintas, refiriendo que informaciones recientes dan cuenta de que Canadá tiene también un problema muy grave de consumo de fentanilo, al igual que Estados Unidos.

“Y en algunos estados donde se liberalizó el consumo se han generado problemas graves», dijo.

Esto es que «tiene problemas de defunciones debidas al opioide, México las tiene en un muy bajo nivel».

Esto es, «no es porque no haya problemas de adicción en México pero no tiene que ver con este problema de consumo de fentanilo en EEUU y Canadá”.

Por esa razón consideró que “sí somos distintos y se vio como hace unos días hubo una acción de la justicia para un de laboratorio de fentanilo en Canadá, entonces sí son problemáticas distintas».

«Esta idea de que no puede comprarse a uno con otro pues sí son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás” destacó.

Cabe destacar que a pregunta expresa sobre ataques que se han recibido de diversos políticos canadienses, los ubicó en el marco de un proceso electoral que tendrán el próximo año.

No electoral

Sin embargo, lo que «nosotros siempre debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales, cada quien que vea con cada cual».

Seguidamente, Sheinbaum precisó:

“Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementemos».

Esto, «en temas de comercio y otros virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral no solamente de comercio y económicas».

Esto es, educativas, culturales, de intercambio con Canadá

“México es un gran país, ya quisieran la riqueza cultural que tiene México de nuestros ancestros, pueblos originarios, Más de 3 mil años de historia y civilizaciones precolombinas, prehispánicas, grandiosas”.

Químicos

Tras señalar que no tienen información sobre lo publicado en The New York Times (sobre incorporación de universitarios en la elaboración de drogas sintéticas.

Seguidamente, expresó que la crisis del fentanilo se originó a partir de la campaña de las empresas farmacéuticas estadounidenses para promover el uso de un medicamento contra el dolor.

Y mismo, que evolucionó en una droga química.

Por otra parte, Sheinbaum anunció que su gobierno pretende relanzar la campaña contra el consumo de drogas para advertirles a los jóvenes que no se acerquen a este consumo.

E incluso, mucho menos al de drogas sintéticas que son especialmente más letales y adictivas.

Canadá

Por otra parte, Sheinbaum preció su rechazo a la posibilidad de negociar una intervención militar en México con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Mismo quien calificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y sugirió una acción militar para controlarlos.

Y es que en su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, durante una conversación reciente con Trump, se abordó el tema de la seguridad. Incluyendo el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, un problema que el gobierno mexicano ha señalado desde hace tiempo.