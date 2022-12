Sin problemas con Monreal, la lealtad es al proyecto de Nación: AMLO

AMLO declaró hermana Claudia y hermanos a todos los aspirantes a la elección presidencial. Layda Sansores ironizó sobre Monreal: Huele a azufre

Regeneración, 5 de diciembre de 2022. AMLO recordó lo que significa la lealtad y los amigos en política tras ser cuestionado en Campeche sobre las declaraciones de Ricardo Monreal quien dijo estaría en la boleta por Morena e incluso por Va por México.

Además en ese contexto, el tema salió a relucir de manera sutil cuando la gobernadora Layda Sansores refirió en su saludo un aroma a azufre que viene de España.

AMLO

-«No tengo problemas con Monreal”, respondió AMLO a los periodistas y puntualizó que será la ciudadanía la que decida.

-“Acá nada más como cinco, no veo más, puede ser que 10, pero se resuelve sin problemas. Encuesta y el que salga, ese, mujer y hombre».

Lo anterior mencionó el presidente sobre la candidata y los candidatos de Morena a las elecciones presidenciales.

Además, «son muy hermanos, son mis hermanos, mi hermana Claudia, mi hermano Adán y mi hermano Marcelo».

Y, aseveró: «No tengo problemas con Monreal, no tengo problemas con Noroña”.

Apoyo

-“¿A quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta», reiteró AMLO.

Seguidamente abordó el tema de los perdedores de la encuesta o los llamados chapulines:

-«Ah, es que ‘si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy’. Que te vaya bien, sigue tu camino», señaló.

Además, AMLO sentenció: «Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido”

– “…,si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría?»- interrogó el presidente.

Además, «si los conservadores, los del bloque conservador, tienen más candidatos que simpatizantes, hay como 100. ¿Ustedes creen que esos están luchando por transformar a México, por ideales? No”.

Lealtad

-“…la lealtad personal, y más en política, es una falacia».

Lo anterior dijo al subrayar que la lealtad es al proyecto de Nacional.

Y contrastó que en política, «la llamada lealtad por lo general es abyección y también, aunque hay excepciones, los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad”.

Layda

Por otra parte, en el contexto de la visita a Campeche, la gobernadora Layda Sansores elogió a AMLO, así como la pasada movilización:

-«Se han hecho obras, como dice Andrés Manuel, inéditas en la vida del Estado», aseveró Layda,

Y agregó: «…, ya nada más comento, porque fue una vivencia muy fuerte que aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha».

Seguidamente aseveró:

-«…, también un tufo de azufre, que venía de España, pero eso lo dejo para otra vez».

Y es que Monreal no acudió a la marcha del pasado 27 de noviembre porque fue a España con Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y otros legisladores.

Además, los portales apuntan que desde España, integrantes de la alianza Va por México reconocieron que hay pláticas con Ricardo Monreal de cara a las elecciones de 2024.

Espino

Cabe destacar que se señala que Monreal en el informe de actividades del senador Rafael Espino, dijo:

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar,…»

«…, estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido».

«…De lo contrario, consideraré ir con Va por México”.