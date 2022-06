Sol Pereyra en México: Resisto Existo Tour + nuevo disco

Sol Pereyra regresa a México con ‘Existo’, un material fresco y enérgico que da seguimiento a su EP ‘Resisto’. Estará este domingo en el festival La Marketa 2022 y hablamos con ella en exclusiva.

Fotos: Cortesía

Por: Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 26 de junio de 2022.- La última visita de Sol Pereyra a México había sido para presentarse en los Spotify Awards junto a Julieta Venegas, Tessa Ia, Silvana Estrada, Yoss Bones y Daniela Spalla, entre otras cantantes latinoamericanas, en un emotivo homenaje a las mujeres que recorrió el mundo. La pandemia la llevó a volver a la Argentina, donde se dedicó a trabajar en Existo, un disco alegre, enérgico y fresco que completa su EP Resisto y que marcó un nuevo hito en su carrera, llevándola a recorrer todo el país.

Con más de 75 millones de reproducciones en plataformas digitales, Nadie te preguntó fue un suceso en la carrera de Sol Pereyra que atravesó todas las fronteras. México fue el primer país en descubrirla y adoptarla: el fenómeno explotó de la mano del youtuber El Negas, quien hizo el personaje de la famosa ranita que catapultó el estribillo a la viralización en redes, transformándola en un himno juvenil en toda América Latina.

“La primera vez que pisé Chiapas fue en el año 99. Llegamos haciendo teatro con mi grupo La Negra y un colectivo de artistas que participábamos de un Encuentro Internacional de Arte Popular. Estuvimos en Acteal, Tuxtla, San Cristóbal y en el medio de la selva Lacandona en un encuentro, que no me olvidaré jamás, con los Zapatistas. En ese viaje reafirmé mi idea de compromiso del arte con las luchas y fue un gran ejemplo de colectividad y lucha compartir con los zapatistas», dice Sol en entrevista.

Vaya que la Sol irradia en México. Fue gracias a una espectacular amiga en común, Diana Zavaleta, locutora de Grita Radio y creadora de La Tertulia Mx, que supe de sus conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional allá por el año 2014, vaya poder.

En el contexto actual de la inter/ postpandemia y tras un periplo de presentaciones de su tour Resisto Existo tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país con una descarga de éxito y la fuerza que siempre despliega en sus actuaciones, Sol en exclusiva para La Madre de los Bohemios conversa:

A.G. ¿Cuál ha sido tu camino en México?

S.P. México representa apertura, a nuevos mundos, a iniciar la carrera como solista, llevaba siete discos con una banda. Al venir de Argentina me abrió la cabeza, el corazón. Gente amiga, se pusieron la camiseta de mi proyecto, nuevas posibilidades para explorar y un público muy amoroso, una puerta que se abrió. Después de haber vivido 10 años en México, regresar a Argentina en 2017. Girábamos en México después justo cuando llega la pandemia, vinieron dos años que fueron duros en la lejanía.

A.G. Tu canción Clase media. ¿Qué hay con ella en el contexto actual? A mí me vuela la cabeza.

S.P. Es no empatizar con el otro, con ese otro que está desprotegido y en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente es difícil que las clases populares puedan salir de la trampa de la vulnerabilidad, el sistema está construido así. Con las razas, con el género, con las clases, con las personas que se embanderan en muchas luchas y dejan de empatizar con lo que era su convicción. Eso veo ahora, es tramposo el sistema, es bien perverso.

A.G. ¿Cómo te fue en la pandemia?

S.P. Tuve una primera reacción salvaje de defensa y pensé que todo lo limitante me daba nuevos modos para hacer videoclips, súper pila en redes sociales, un streaming re lindo que hicimos. Pero vino la tristeza y la angustia tras la euforia, empezar a vernos como humanidad tan rotos. ¿Cómo podemos volver a armar la jugada? Me gusta compartir, necesito eso. Vi la dimensión de lo que me hacía falta estar sobre un escenario. No era volver y decir ¡Ya está! Sino conectar y construir desde un lugar más amoroso y colectivamente, en esa conciencia.

A.G. ¿Qué tal este Resisto Existo Tour por México?

S.P. Se integra principalmente por las canciones de lo que será el nuevo disco que estamos grabando precisamente aquí en México con la producción de Raúl Sotomayor (también hubo muchas complacencias de repertorio).

Este disco tiene elementos innovadores para mí en lo que son la manera en que trabajo. Animándome a construir en la instancia de la escritura, compartiendo el tema autoral tanto con Raúl como con otros artistas que participan. En cuanto a “Resisto existo” es reconocer la escena, compartir con bandas locales, intercambiar, siempre estuve involucrada con la escena de México. Hemos estado en foros de Ciudad México, Querétaro, León Guanajuato en Chiapas en acústico y en electrónico, se han ido sumando fechas y shows. La intención en conectar presencialmente con tantos corazones que me escriben desde la virtualidad.

A.G. ¿Argentina hoy?

S.P. En materia de derechos humanos es un país que tiene grandes e importantísimos logros de los cuales estoy muy orgullosa más allá de ciertos sectores que lo toman como si eso fuera la única bandera que tiene la izquierda. La justicia la creo y la deseo para cualquier pueblo, eso en Argentina creo que va en camino. Desde lo electoral me pasa un poco como la sensación de la utopía, de golpe me doy cuenta que hay cosas siguen siendo de algún modo una vez que se alcanza algo. El tema es el poder, por ahí complica las cosas, el poder quien lo tiene, lo usa para rédito de ciertos sectores. No sé si un peronismo o un no peronismo, si sigue siendo derecha e izquierda, también hay luchas respecto al género por ejemplo, miradas que van más allá. Son tiempos de pensar la política desde otros lugares, se quedan las propuestas vacías si sólo es un “tripartidismo”. Tiramos a un lado y otro y no se llega al meollo.

Habría que profundizar para poder dar un paso y construir. Estamos en un momento ideal para hacer otro tipo de construcción.

Sol Pereyra se presenta este domingo 26 de junio en La Marketa 2022 en el Jardín Juárez de la Ciudad de México. En verdad no se pierdan su próxima producción ni su enorme y bellísima energía en directo.