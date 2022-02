‘Temporada de campo’, la historia de un niño que sueña con ser vaquero

El documental Temporada de Campo refleja la intimidad de una familia de rancho y los sueños de un niño de 12 años que busca dejar la escuela para criar toros de lidia. Pronto llegará a la Cineteca Nacional.

Fotos: Cortesía

RegeneraciónMx, 16 de febrero de 2022.- Se presentó en México el largometraje documental Temporada de campo, dirigido por Isabel Vaca. Una producción que refleja la intimidad de una familia de rancho y, particularmente, el punto de vista de Bryan, un niño de 12 años que busca dejar la escuela para concentrase en su pasión: aprender el oficio de vaquero y criar toros de lidia.

La lente de Isabel Vaca acompaña a Bryan en esta aventura que viaja por los campos, el crecimiento, la responsabilidad temprana, la libertad y los sueños por ser torero. Con imágenes personales, estéticas y un diseño sonoro que amplifica las motivaciones del protagonista, refleja la pasión de vivir rodeado entre animales y naturaleza.

“Esta es una película muy especial para mí, porque me dio la oportunidad de conocer un mundo muy distinto al mío y formar parte de una familia que me abrió sus puertas y me permitió contar su historia. Estoy muy agradecida con todo el equipo, sobre todo con Arturo Mendicuti, nuestro productor, por impulsar el proyecto a lo largo de todos estos años. También estoy muy contenta de que la gente esté disfrutando la película y ojalá ahora que salga en cines pueda llegar al mayor número de personas posibles”.

Temporada de Campo es una producción mexicana que contó con el apoyo del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, FOPROCINE y el Latin American Film Fund del Tribeca Film Institute.

Tiene como coproductor a PIANO, estudio creativo encargado de producir y distribuir películas que han sido galardonadas con más de 50 premios internacionales y han sido seleccionadas en Cannes, Sundance, Rotterdam, y Berlín, entre otros prestigiosos festivales de cine. Contó también con el apoyo de empresas como Mezcal Ojo de Tigre, GMX Seguros y la consultora de innovación estratégica, Thrust.

Temporada de campo tendrá su estreno comercial en agosto de este año y se estará exhibiendo en circuitos culturales como son Cineteca Nacional y el Cine Tonalá.

Cuenta ya con un recorrido internacional que abarca festivales como Visions du Reel, en Suiza; Hot Docs, en Canadá, y Moscow Documentary Film Festival, en Rusia. Obtuvo el reconocimiento a Mejor Documental en el Miami Iberoamerican Film Festival, mientras que en el Festival Internacional de Cine de Morelia fue reconocida con el Premio del Público.