Tenoch Huerta fue criticado tras asegurar que en los centros comerciales se vive mucho racismo durante las compras decembrinas

El activista ha acusado que el racismo es uno de los problemas más fuertes en la sociedad pero su perspectiva fue criticada

Regeneración, 17 de noviembre de 2021. Tenoch Huerta está envuelto en la polémica tras lanzar un comentario sobre el racismo durante las compras decembrinas.

El actor aprovechó su cuenta de Twitter para acusar que por motivos raciales, las personas «prietas» suelen ser perseguidas por los vigilantes de los centros comerciales.

A pesar de que Tenoch Huerta no se refirió a una experiencia en especifico, el caso que expuso generó decenas de críticas en su contra.

View this post on Instagram

Algunos internautas le contestaron al actor, ya que no es la primera ocasión en que Tenoch Huerta acusa que el racismo sigue muy presente en la sociedad.

Sin embargo, lejos de que el texto del histrión generara reflexión en los internautas, causó que él recibiera burlas y comentarios en contra de su posicionamiento.

El ganador del Ariel generó controversia, debido a que los usuarios no tomaron a bien el comentario sobre el racismo durante las compras decembrinas.

Sin embargo, no faltaron algunos comentarios a favor de la opinión de Tenoch Huerta ya que si hubo quienes se identificaron con la observación del actor.

«De las últimas veces que estuve en Liverpool no solo me siguieron, me acusaron de ‘monearme’ por usar un kleenex…»

«Él está tratando de hacer un cambio, iniciando con la denuncia pública (…)», comentaron sus seguidores.