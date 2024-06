Tersa transición presidencial, no vista en mucho tiempo: AMLO

Sheinbaum toma posesión como presidenta de México el 1 de octubre de 2024. Ningún sobresalto. Finanzas, inversión extranjera y economía bien: AMLO

Regeneración, 26 de junio de 2024. El presidente AMLO descartó cualquier sobresalto en la transición al gobierno de Claudia Sheinbaum ganadora de las elecciones presidenciales.

Y es que dijo que “va a ser una transición tersa como no se había visto en mucho tiempo”.

AMLO tranquilo

Cabe destacar que el presidente de México se mostró confiado y proclamó la estabilidad del país.

“No va a haber ningún sobresalto, nada; están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera. No hay ningún riesgo de devaluación del peso”.

Por otro lado, durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 26 de junio, reconoció que durante su gobierno se cometieron errores.

Sin embargo, el precisar sobre los errores o las fallas, eso se lo dejamos a nuestros adversarios, “porque ese es su trabajo, se dedican básicamente a eso. Ya sería el colmo, que yo también les haga el trabajo”.

Así dijo AMLO desde Palacio Nacional.

AMLO y los dineros

Iniciamos conferencia de prensa. https://t.co/eEl3Nk8xci — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2024

Seguidamente, entre otras cosas destacó que que ya se han sentado las bases y se ha avanzado “bastante”, aunque faltan cosas por hacer.

Además, tras señalar que hay mucho interés de los empresarios por seguir invirtiendo en nuestro país.

“Están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México y tienen mucha confianza en nuestro país y ven muy bien la economía”.

Cabe destacar que en la Mañanera el presidente AMLO aclaró que no se reunió con los altos directivos de CitiBanamex la semana pasada.

Sin embargo, fueron recibidos por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien le manifestaron su satisfacción con el rumbo de la economía nacional.

Recibí a la canciller de Canadá @melaniejoly, platicamos sobre el futuro de la relación con México y la importancia del T-MEC. pic.twitter.com/YGl51TUbRY — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2024

“Ya está muy claro de que hay que pagar impuestos, que no se deben de condonar impuestos, eso es irreversible; ya está muy claro que no se debe de permitir la corrupción, irreversible”.

Además, “ya está muy claro que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que el gobierno tiene que actuar con austeridad republicana, eso es irreversible”.

“…el gobierno representa a todos, a ricos y a pobres; ya está muy claro de que el gobierno no puede ser un comité al servicio de una minoría rapaz, irreversible”.

Ya está muy claro de que no se pueden entregar los bienes nacionales, los bienes del pueblo a particulares, muchas cosas”, compartió el jefe del Ejecutivo.

Peso

La Cuarta Transformación abrió espacio para las mujeres, y nos tocará, en los próximos seis años, seguir reivindicando a las mujeres de nuestra historia, a las mujeres de hoy, para abrirle caminos a las mujeres del mañana. Les aseguro que llegamos con nuestras ancestras, con… pic.twitter.com/S2sUt2wSl1 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 25, 2024

Cabe destacar que AMLO expresó su confianza en que el peso continúe su camino a la baja, y criticó que algunos analistas que tenían pronósticos muy influenciados por la propaganda de sus adversarios del bloque conservador.

“Se equivocaron y no esperaban lo que sucedió. Estaban pensando que sí iba a ganar Claudia, pero que juraban de que se iba a perder la ciudad, el movimiento nuestro iba a perder la ciudad, había apuestas”.

Seguidamente, completó: “…, y por eso ‘cómo que perdimos si en el campo de golf del bosque de Chapultepec todos estábamos con Xóchitl’, perdón ya lo dije…”

AMLO transformer

La revelación que hizo el presidente @lopezobrador_ de las cartas al entonces presidente Trump y al presidente Biden para pedir la libertad de Julian Assange y ofrecer que México fuera el país de asilo, muestran el timbre de orgullo de la política exterior de nuestro país. Que… pic.twitter.com/MUCW1PgE5f — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 25, 2024

Cabe destacar que AMLO resaltó que sí hubo un voto oculto a favor de la transformación, pues “comenzó a indagar (su amigo), le metió el desgranador” a los demás asistentes al campo de golf.

Y, quienes argumentaron que “está bien la economía, nos ha ido bien a todos y no lo decíamos porque había mucha pasión, mucho fanatismo, y para qué pelearnos”.

AMLO opinó que el voto masivo a favor de Sheinbaum fue porque “ayudó mucho la situación económica actual, no solamente por los programas de bienestar que se implementan en su administración”.

¡Claro que ayudó mucho!, se robaban el dinero que era del pueblo y ahora la gente recibe lo que antes no les llegaba. No solo eso, es que ¿cuándo se había llegado a niveles tan bajos de desempleo, cuándo?, casi hay empleo pleno.

¿Cuándo habían vendido más?¿Cuándo no había aumentado la luz, la gasolina?¿desde cuándo no aumentaba el gas?, que un cilindro de gas de 20 kilos, 400 pesos, y muchas otras cosas que la gente pudo constatar, y el pueblo no es tonto”

Por otro lado, calificó a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, como un giganta:

“Mujer muy inteligente, muy preparada, con mucha experiencia, sensible, honesta” y reiteró que el elegirla, como próxima mandataria, fue lo mejor que le ha pasado al país en mucho tiempo.

