Texas: «Mató a mi bebé» clama madre de joven apuñalado en secundaria

«Sabía lo que hacía, mató a mi bebé, y si sale a la calle lo puede volver a hacer”, dijo la madre de Luis Ramírez Jr, muerto en la escuela Belton en Texas

Regeneración, 5 de mayo de 2022. La madre de José “Joe” Luis Ramírez Jr., de 18 años, el estudiante que fue apuñalado en su escuela Belton High School presuntamente por un compañero de clases identificado como Caysen Tyler Allison, de 18 años, pidió justicia en medio del dolor por la pérdida de su hijo.

Lo anterior señaló Univisión

-“No lo puedo creer. Esto no puede ser real, no (es posible que) se llevaron a mi bebé…estoy tratando de no sentir tanto rencor por dentro», clamó la madre del joven.

Y agregó: «.., pero lo que este chico le hizo a mi bebé… él no puede estar en la calle, no podría vivir con eso”, indicó Amanda Ríos.

Texas

El adolescente, según la Policía, habría sido atacado con un arma punzante durante una pelea en un baño del campus alrededor de las 9:47 de la mañana de este martes.

Además indica que luego fue trasladado al Centro Médico Baylor Scott & White de Temple, donde murió por la gravedad de las heridas a las 6:51 p.m.

Ríos indicó que el sospechoso «se metió al baño a propósito». «Sabía lo que hacía, mató a mi bebé, y si sale a la calle lo puede volver a hacer”, dijo.

Por otra parte lo que se señala es que uno de sus compañeros, Caysen Tyler Allison, de Temple, supuestamente salió corriendo del lugar y abandonó la escuela.

Posteriormente la policía lo detuvo siendo las 10:09 de la mañana.

Y es que el joven está detenido en la cárcel del condado de Bell por un delito grave de tercer grado.

Hermano

“Ha sido muy difícil, él era como un hermano para mí. Estábamos con él todos los días, todo esto ha sido muy fuerte”, indicó James Sandoval, amigo de la víctima.

Además, el sospechoso fue arrestado y fichado en la cárcel del condado Bell el martes por la tarde después de los hechos.

Este miércoles, Allison fue acusado de asesinato, según funcionarios de la ciudad de Texas.

Los cargos habían estado pendientes mientras los investigadores y los fiscales trabajaban juntos en el caso, dijeron autoridades.

Cabe destacar que, según datos públicos, tan solo en el último año, en la preparatoria Belton de Texas, se reportaron 6 incidentes criminales a la Policía, desde robos y ahora este caso de asesinato.