Todo listo; AMLO detalla lo que se viene en la marcha del 27N

El presidente AMLO ironizó sobre las críticas de la oposición de las personas que asistirán a la marcha del próximo domingo reiterando que será una gran celebración.

RegeneraciónMX, 25 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la marcha del próximo 27 de noviembre será un día de celebración a pesar de que la oposición diga que se trata de acarreados.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que la oposición se ha dedicado a atacar a las personas señalando que son acarreados, por lo que lanzó varias preguntas “¿Cómo va a estar la marcha de los que vienen de acarreados? ¿Saben por qué vienen de acarreados?”

“Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción, hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México”, destacó el presidente AMLO.

El mandatario reiteró que serán muchas personas, de varios estados, los que se presentarán en el Ángel de la Independencia.

“Vienen muchísimos acarreados que están contentos que haya una auténtica democracia en el país; que el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos, como nunca había sucedido”, destacó.

Y dio algunos datos de quienes podrían asistir y que son beneficiarios de los programas sociales: 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión, 2 millones 200 mil jóvenes que están trabajando de aprendices, 11 millones de estudiantes becados en todos los niveles, 450 mil sembradores que reciben jornales para sembrar sus parcelas, 2 millones de campesinos que reciben de manera directa un apoyo igual que 200 mil pescadores, y los beneficiarios de las 110 mil escuelas a las que se da apoyo para mantenimiento, y los 21 millones 700 mil nuevos trabajadores que obtuvieron empleo el mes pasado.

Dijo que se tratará de una fiesta, de una celebración que llevará por nombre Cuarta Transformación, y en la primera línea estará acompañado por ciudadanos que han participado en el movimiento, como la actriz Jesusa Rodríguez; funcionarios de su gabinete como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; gobernadores de algunas entidades federativas, entre otros.

“Van a venir acarreados empresarios, financieros, porque en el tiempo que llevamos el índice de la bolsa de valores ha aumentado 20 por ciento; van a venir muchísimos acarreados porque el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo. Va a estar muy bien la marcha, el desfile como le llamen, va a estar bueno el acarreo (rió al decir esto). Porque la gente quiere decir: ‘Miren, vengo acarreado porque defiendo la cuarta transformación, porque no quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios; porque no quiero el racismo, el clasismo, no quiero la discriminación’”, detalló el presidente AMLO.

El presidente continuó con los que, a su juicio, son los argumentos de la gente para estar en la manifestación: “Vengo acarreado porque practico el amor al prójimo, porque le tengo amor al pueblo, porque me siento orgulloso de la grandeza cultural del México; porque estoy en contra de la corrupción, de los aspiracionistas, del egoismo; porque estoy a favor de la fraternidad; porque estoy en contra de las privatizaciones. Vengo acarreado porque quiero que México sea siempre un país libre y soberano, no una colonia, no un protectorado de ningún gobierno extranjero”.

Los asistentes a la movilización, agregó, están en favor de los principios defendidos por Hidalgo. Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, por citar algunos.

La marcha del próximo 27 de noviembre de 2022 se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana y se realizará desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino donde se llevará a cabo el mensaje del presidente AMLO por los 4 años de llegada al poder.