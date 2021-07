Omar García invitó a los ciudadanos a participar en la próxima consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México.

Regeneración, 9 de julio del 2021. Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes de la trágica noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, se refirió a la próxima consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.

García formó parte del colectivo ciudadano que impulsó la realización de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.

El activista señaló en entrevista que, durante los recorridos que realizó para convocar a la población para promover la consulta; se dio cuenta de que en: “cada pueblo, en cada región, en cada estado, la gente quiere justicia, todo México clama justicia. Hagámoslo realidad y este 1ro de agosto, vota “sí’”.

Además, dijo que la consulta del 1 de agosto le tiene muy emocionado “pues se trata de un ejercicio ciudadano donde el pueblo tiene la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la Justicia, situación que, hasta ahora, parecía imposible”.

Indicó también, de que esto permitirá evitar futuros crímenes de Estado, pues los presidentes podrán ser juzgados como cualquier ciudadano por los delitos que cometan.

“Decir sí a la consulta, es decir: nunca más en Acteal, nunca más en Ayotzinapa, no más fraudes electorales, no más masacres de campesinos, no más mujeres asesinadas, no más estudiantes masacrados, no más desplazamiento forzado interno. Decir sí a la Consulta es castigar el pasado y evitar crímenes en el futuro”.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a participar en la próxima consulta para acabar con la impunidad y para que haya justicia: ¡Juicio sí, impunidad no!, concluyó.