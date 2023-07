Transformación 2024: Así avanzan los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T

Los aspirantes a encabezar los trabajos de defensa de la 4T rumbo al 2024, llevaron a cabo eventos en diferentes estados del país antes sus simpatizantes.

RegeneraciónMx, 16 de julio de 2023.- La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo de visita en Durango, donde se presentó ante cientos de simpatizantes.

Antes de que se conociera el falló del Instituto Nacional Electoral (INE), la exmandataria capitalina aseguró que las “corcholatas” no están haciendo actos anticipados de campaña.

Asimismo, señaló que “no se va a acabar la revolución de las conciencias porque somos millones que despertamos y que dijimos: ‘tenemos que seguir concientizando al pueblo de México’”.

Mientras que Marcelo Ebrard indicó a la prensa que no se tenía notificación aún, y precisó que sería el partido quien tenga que checar la situación.

Aunque dijo que serán sus compañeros quienes tengan que responder a titulo personal, él indicó que sus recorridos no son actos anticipados de campaña.

Por su parte, Adán Augusto López, dijo que cambiaría el formato de las asambleas informativas, pero el objetivo es informar los logros de la 4T.

“Lo que he aprendido se lo debo a Andrés Manuel López Obrador porque he recorrido el país (…) él es mi maestro y vamos a estar con ustedes hasta el final, no nos vamos a doblar. nuestra fortaleza está en ustedes”, indicó el exsecretario de Gobernación.

Noroña criticó el “autoritarismo vertical”

En tanto, Gerardo Fernández Noroña participó en la expresión Convención Nacional Morenista, que encabeza John Ackerman; desde allí criticó el “autoritarismo vertical” que se vive en los partidos de la 4T.

“Hay una campaña de aparato en favor de más de un aspirante y es incorrecto, son prácticas que hemos combatido toda la vida”, indicó.

Finalmente, Ricardo Monreal, sostuvo un encuentro con jóvenes en la Ciudad de México, en donde felicitó a la juventud por estar más interesada en la política.