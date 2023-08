Transformación 2024: Así avanzan los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T

Este día la y los aspirantes para coordinar los trabajos de defensa de la 4T rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

RegeneraciónMx, 17 de agosto de 2023.- Este jueves la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo de visita por Izúcar de Matamoros, Puebla; desde donde hizo un llamado a sus compañeros del movimiento, para continuar con la Transformación.

Durante una asamblea que realizó con sus simpatizantes, la exmandataria capitalina aseguró que la unidad es por el bien del movimiento.

“La unidad en nuestro movimiento es indispensable, pero no solo es la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México; porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabarían con el movimiento de transformación nacional”, dijo.

En el mismo tono se pronunció el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Marcelo Ebrard, quien auguró la traición de Marcelo Ebrard.

Desde San Juan del Rio, Querétaro, Noroña indicó que el excanciller terminará por romper con las otras “corcholatas”; y aseguró que se unirá a Movimiento Ciudadano (MC), para su postulación presidencial.

“Lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebrard por simple ambición esté rompiendo la unidad del movimiento; porque su declaración es una declaración ya de enfilar su salida del movimiento. Se va a ir de candidato de ‘movimiento desahuciado’”, indicó.

Mientras que Adán Augusto López, se refirió a los señalamientos del excanciller en contra de Claudia Sheinbaum, y dijo no coincidir.

“Yo no coincido en esa apreciación. Yo creo que la contienda se desarrolla en términos de lo que la convocatoria nos señala y que todos los seis, somos políticos profesionales, de larga trayectoria”.

En tanto, Ricardo Monreal, pidió una reunión entre las “Corcholatas”, tras los señalamientos de Marcelo Ebrard en contra de Sheinbaum.