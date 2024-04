Tribunal Electoral batea al PAN, las Mañaneras se mantienen

Ordenar suspensión total de las “Mañaneras” “conllevaría, en los hechos, a una especie de censura previa inadmisible en una sociedad democrática”

Regeneración, 24 de abril de 2024. El Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE de no suspender la difusión de las Mañaneras de AMLO de cara a las elecciones 2024.

Y es que este miércoles, el TEPJF analizó la impugnación del PAN sobre la negativa que recibió del INE para suspender las conferencias matutinas del presidente AMLO.

Mañaneras se mantienen

Cabe destacar que las y los magistrados aprobaron el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, el cual advierte que las conferencias no son ilícitas y suspenderlas sería desproporcionado.

-“Esta Sala Superior considera que ordenar la suspensión total de la difusión de las “mañaneras” del presidente de la República conllevaría, en los hechos, a una especie de censura previa inadmisible en una sociedad democrática”, señala el documento.

Por otra parte, dijo que las Mañaneras son actos de gobierno de comunicación social que “por su naturaleza intrínseca, no constituyen per se la emisión de propaganda gubernamental prohibida por los artículos 41 y 134 de la Constitución Federal”.

Otro palo

Y es que el 12 de abril AMLO celebró la resolución del Instituto Nacional Electoral que determinó no prohibir la difusión de las conferencias mañaneras como lo demandó Xóchitl Gálvez.

-“No se prohibió porque iba a ser una violación flagrante a la Constitución sin ningún fundamento”.

Seguidamente consideró una vergüenza solicitar la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información.

-“Es un acto de censura, querer callarnos, silenciarnos. Cuando la democracia es debate, diálogo”.

AMLO y la veda

Cabe destacar que el presidente acusó la desesperación de la derecha.

-“Se trataba de una aberración. Es que están muy desesperados. No sé qué les estará pasando, pero actos desesperados irracionales. Están cometiendo muchos errores, diario”

Además dijo que “si bajan mañaneras, pero suben otras. Ahora resolvieron que no se violó cuando hicimos una mención al conservadurismo la conferencia del 2 de febrero”.

-“El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que eso no tenía nada que ver”.

Por otra parte AMLO señaló que ha sido respetuoso con las resoluciones de las autoridades.

-“Resolvieron que yo no mencionara el nombre de una señora y desde que lo resolvieron nunca he mencionado el nombre de esa señora”.

Sobre el tema subrayó:

-“Tiene meses que no menciono su nombre; se amparó un periodista para que no se volviera a mencionar su nombre y no se ha vuelto a mencionar su nombre”.

#ULTIMAHORA

🚨 MAÑANERAS Seguirán



Sheinbaum acusa autoritarismo

Y es que Claudia Sheinbaum tras sostener una plática muy amistosa con alrededor de 125 obispos, consideró un “acto de autoritarismo” la petición que Xóchitl Gálvez.

Por otra parte Claudia coincidió con AMLO en que las preguntas del debate fueron sesgadas.

-“Inclusive hubo un momento en que yo le contesté a uno de los conductores, no coincido con tu punto de vista”.

