Trump felicita a policía por contener manifestaciones, debí llamarlos antes

Trump dijo que los gobernadores demócratas deben apreciar el trabajo de la Guardia Nacional en contra de los “radicales de izquierda”

Regeneración, 31 de mayo del 2020. Donald Trump felicitó a los miembros de la Guardia Nacional por su labor contra los manifestantes que protestan por la muerte de George Floyd, y llamó “terrorista” a la organización ANTIFA, que supuestamente los convoca.

A través de Twitter, aseguró que se debió llamar antes a la Guardia Nacional para evitar que crecieran los disturbios por la muerte de Floyd.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020



El ciudadano afrodescendiente falleció a manos de un policía que lo había detenido por usar un supuesto billete falso, y en el arresto lo derribó y le oprimió el pecho impidiéndole respirar.

Other Democrat run Cities and States should look at the total shutdown of Radical Left Anarchists in Minneapolis last night. The National Guard did a great job, and should be used in other States before it is too late! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Trump señaló a los gobernadores demócratas que deben apreciar el trabajo de la Guardia Nacional en contra de los “radicales de izquierda” que han generado las protestas en sus regiones.

En particular acusó a la organización ANTIFA, que se declara como antifascista, de terrorista y de organizar las protestas.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Esta organización, formada por decenas de grupos, es considerada de izquierda, de tendencia antifascista.

Esta no es la primera ocasión en la que protestan, en particular contra aquellos que estiman como fascistas, racistas o de extrema derecha.

Trump también aseguró que la prensa, a la que él mismo se opone, sólo provoca que las manifestaciones crezcan y difunde noticias falsas en todo el país, un señalamiento común para el presidente.

The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Ciudadanos denunciaron que la Guardia Nacional recorrió la tarde del sábado algunos barrios residenciales cercanos a las zonas de protestas, exigiendo que las personas ingresaran a sus hogares.

Algunos vecinos se colocaron en los porches de sus casas para observar la escena y los miembros de esos patrullajes les dispararon balas de pintura en las piernas.

La cuenta oficial de la organización de seguridad asegura que no fueron sus integrantes pero no señala a qué agrupación pertenecen quienes dispararon.

Aunque en los vídeos van acompañados de un camión parecido a los empleados por estas fuerzas policíacas.

Al menos cinco mil soldados de la Guardia Nacional se desplegarán este domingo en 15 estados y la capital Washington para controlar las protestas.

Hasta el momento se han registrado movilizaciones en más de 20 estados de la unión americana, para exigir justicia por Floyd.