Tunden en redes a Felipe Calderón por salir en defensa de EE.UU.

La postura de Felipe Calderón sobre la decisión de AMLO de pausar relaciones con EE.UU. y Canadá desató una ola de críticas en redes sociales.

RegeneraciónMx, 27 de agosto de 2024.

Usuarios de redes sociales criticaron la postura del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, respecto a la situación diplomática entre México y la Embajada de Estados Unidos.

Y es que, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su conferencia matutina que se pausaron las relaciones diplomáticas con la Embajada estadounidense; así como con la de Canadá, por sus “injerencias” en los temas políticos del país.

“Mientras no haya eso y sigan con esa política pues hay pausa, con la Embajada […] tiene que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejo de nada, a decir que está bien y que está mal, entonces queremos que sean respetuosos”.