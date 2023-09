Tunden en redes a Lilly Téllez tras comentarios transfóbicos y amenazas a Wendy Guevara

Lilly Téllez lanzó una amenaza en contra de Wendy Guevara, luego de lanzar comentarios transfóbicos en contra de mujeres transgénero.

RegeneraciónMx, 17 de septiembre de 2023.- Luego de la polémica en la Cineteca Nacional donde un elemento de seguridad impidió la entrada de una mujer transgénero al baño de mujeres; la legisladora panista, Lilly Téllez, lanzó sus criticas en contra de la comunidad con sus comentarios.

De acuerdo con la exaspirante presidencial, la mujer transgénero no tenía derecho de ingresar a un baño de mujeres en la Cineteca Nacional.

Aunque la misma institución ofreció una disculpa a la mujer, la senadora realizó comentarios transfóbicos y no reconoció la identidad de género de la mujer.

Por lo que, la influencer, Wendy Guevara, fue cuestionada en redes sociales sobre su opinión de Lilly Téllez y sus comentarios transfóbicos.

“No sé quien es Lilly Téllez, pero pues que vaya hablar con el Gobierno de la Ciudad para ver si le hacen caso, ja ja ja, que no entremos, que no entremos al baño de mujeres. Ay ahora hasta adrede, ojala me digan donde vive para adrede yo entrar a su casa y cagarle toda su taza”.

Y aunque la exintegrante de “La Casa de los Famosos” tomó el tema con gracia, la senadora panista lanzó una amenaza.

Téllez amenaza a Guevara con su esposo

A través de sus redes sociales Téllez lanzó una amenaza a la actriz, a quien le indicó que la esperará su esposo, “cuide su peluca”, remato.

Por lo que, usuarios de las redes sociales indicaron que es sorprendente que una legisladora lance amenazas en contra de una mujer transgénero.

Una senadora enviando amenazas a una ciudadana? Que le pasa — Santiago de la Huerta (@santiagodlah) September 16, 2023

“Genuinamente no sabe quién eres y contesta bromeando como lo hace siempre. Tiene una historia de vida muy dura y es muy empática”, indicó otro usuario.

Ella no sabe de política, no se mete en eso. Genuinamente no sabe quién eres y contesta bromeando como lo hace siempre. Tiene una historia de vida muy dura y es muy empática. Quizás antes de revirarle con esa respuesta, tú que puedes mejor acércate a ella para saber de problemas… — Alicia Alarcón (@AliciaAlarcon) September 16, 2023

Y aunque algunos usuarios indicaron que se trataba de una amenaza, la legisladora no tuvo tapujos en negar sus dichos.

“Sí: @LaWendyGuevara me amenaza y yo le advierto, con toda claridad”, escribió.

Sí: @LaWendyGuevara me amenaza y yo le advierto, con toda claridad. — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 16, 2023