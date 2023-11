TV Azteca mienta madres contra AMLO por deuda fiscal de Salinas Pliego

“Ayer me acordé mucho de Manuelita, mi amor, que está en el cielo”: AMLO. Salinas Pliego debe 25 mil millones en impuestos

Regeneración, 3 de noviembre de 2023. El presidente AMLO acusó que hay una campaña de TV Azteca para señalar “la incapacidad de su gobierno” cuyo fondo es el adeudo de Salinas Pliego por 25 mil millones de pesos en impuestos.

Y es que la campaña contra AMLO es ante la tragedia que dejó el huracán Otis y “para que me mienten la madre”.

-“Hay una campaña hablando la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre, ayer me acordé mucho de Manuelita, mi amor, que está en el cielo”.

AMLO

Por otra parte, desde Palacio Nacional, el presidente en conferencia de prensa, explicó que no es Javier Alatorre sino el empresario Ricardo Salinas Pliego.

-“Mucha gente lo sabe, he hablado con él y lo seguiré haciendo”, así dijo AMLO.

Luego, señaló que “él tiene una querella, un proceso legal porque desde los tiempos de Vicente Fox cuando ere secretario de Hacienda Francisco Gil”.

Así AMLO relató que a Salinas Pliego, “le presentaron una denuncia por no pagar impuestos, y le exigen un pago de impuestos que se ha litigado sexenio, tras sexenio”.

Salinas

Cabe destacar que AMLO señaló que esto ha generado malestar en Ricardo Salinas.

-“Lo entiendo, no voy a pelear con él, pero no me puedo quedar callado, ser omiso o cómplice, porque otros me podrían decir porque me cobras y a otros no”.

Seguidamente se refirió a “el señor Fernández de Oxxo, Walmart, o Televisa o cualquier contribuyente”.

-“Un maestro un trabajador ‘para que me pides que pague ISR si los de arriba no pagan’, por eso el enojo”, dijo AMLO.

Por otra parte, el presidente destacó:

-“…, en mi caso pues no tengo ningún problema de conciencia, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, mi deber”, señaló.

Y es que el mandatario federal recordó la querella que tiene Salinas Pliego contra el SAT:

-“Tienen problemas con nosotros y ni siquiera (Javier) Alatorre, sino Ricardo Salinas, es natural que pensemos distinto, nada más que no hay que confundir una cosa con otra”, urgió.

-“Esto se ha litigado sexenio tras sexenio. Calderón y Carstens siguieron con lo mismo y con Peña igual cuando estaba Videgaray y él sostiene que es injusto, ha pasado por varias instancias legales”.

Lo anterior dijo el presidente AMLO desde la Conferencia de prensa Mañanera.