Woldenberg y Ugalde se lanzaron desde sus columnas en medios de comunicación en contra de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.

Por: Alam Bernal @AlamBeav

Regeneración, 22 de junio del 2021. El exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, se pronunció en contra de la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

A través de su columna en El Financiero, el exconsejero señaló que es innecesaria y costosa dicha consulta.

“El país tirará a la basura 505 millones de pesos para preguntar lo obvio: si queremos que se juzgue a los servidores públicos que hayan cometido algún delito (incluidos los de este gobierno)”.

Ugalde también hizo un presagió de lo que sucederá en la consulta, indicando que tendrá una participación de no más del 40%.

Revocación de mandato

También, en marzo del 2022 se llevará a cabo la revocación de mandato, en donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, resultará triunfador.

Es así que el presidente llevará a cabo una multitudinaria manifestación en el Zócalo, donde “entonces sí, surgirá la demanda del pueblo para que se quedé más tiempo en la silla presidencial”.

Pero en caso de perder, el Congreso de mayoría morenista podría escoger a un perfil más “radical para enfrentar a los enemigos de la revolución y eso conduciría a un final de sexenio inestable y más conflictivo”.

Asimismo, el consejero considera que es mejor para el presidente ganar con un 95% de aprobación, con una participación baja de votantes, a que gane (o pierda) por un cerrado margen en una alta participación ciudadana.

Ugalde fue consejero presidente del IFE, cuando en 2006 se llevó a cabo la más cuestionada elección de la historia moderna en México.

Y es que, el cerrado margen de diferencia entre el candidato del PAN, Felipe Calderón, y el entonces perredista López Obrador, llevó a un conflicto postelectoral.

Woldenberg y los “perros de Pávlov”

En tanto, el consejero presidente del IFE durante la alternancia en México, José Woldenberg, también se pronunció en contra de la consulta popular.

Desde su columna en El Universal, Woldenberg señaló que la consulta del próximo 1 de agosto es una “farsa”.

El politólogo hizo una comparación entre los electores y los “perros de Pávlov”, sobre el experimento del perro que saborea cada vez que oye la campana.

De acuerdo con el catedrático de la UNAM, los electores cada vez que ponen las urnas salen a votar; sin embargo, considera que en esta ocasión, será distinto y muchas personas no participarán.

“Pero me estoy dando cuenta que todo tiene un límite, que mi condicionamiento no es absoluto. No iré a votar a la farsa de consulta que se realizará el 1 de agosto”.