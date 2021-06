Un barman salvó a dos mujeres de un acosador con una estrategia muy discreta que se volvió viral en redes sociales

Una joven agradeció el apoyo de un barman en redes sociales tras salvarla de un acosador

Regeneración, 22 de junio de 2021. Un barman recibió cientos de aplausos por parte de los internautas, esto tras darse a conocer que ayudó a dos jóvenes que estaban siendo acosadas por un cliente.

La historia circuló en redes sociales, donde Trinity Allie, una de las jóvenes que estaba siendo acosada, decidió postear un hilo sobre su experiencia y el apoyo que le brindó el barman.

El héroe sin capa se llama Max Gutiérrez, y trabaja en un bar ubicado en Florida, Estados Unidos.

Trinity Allie compartió en Twitter algunas fotografías junto al barman para agradecerle el soporte.

De acuerdo con el relato, el trabajador del bar se dio cuenta de la situación por la que pasaban las jóvenes, así que armó un plan estratégico para protegerlas.

Max Gutiérrez le pasó a Trinity Allie una nota, simulando que le pasaba la cuenta:

«Si este hombre te está molestando acomódate el cabello en tu otro hombro, y yo lo sacaré de aquí. Me está poniendo los nervios de punta» escribió el barman.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl

— trinity👑✨ (@trinityallie) June 14, 2021