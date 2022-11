Un hecho que oposición impedirá aprobación de Reforma Política: AMLO

El presidente AMLO señaló que es clara la intención de la oposición de impedir que sus privilegios sean tocados y por eso no aprobaran la Reforma Política.

RegeneraciónMx, 29 de noviembre de 2022. Ante la negativa de que se de un cambio político en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por hecho este martes que su propuesta de reforma electoral será desechada en la Cámara de Diputados por el bloque opositor

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que antes de que esto suceda enviará a los legisladores su plan “B” de cambios a leyes secundarias en materia electoral y que espera que este mismo año sean aprobados.

“Ya es políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Quieren seguir manteniendo a los plurinominales, entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros (electorales), no quiere que los elija el pueblo”, señaló AMLO.

Agregó que si bien los diputados acordaron este martes aplazar para la próxima semana la votación de la reforma constitucional en materia electoral, él enviará su paquete de cambios a leyes secundarias a la brevedad, incluso este fin de semana.

“Para qué espero, si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo. Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto ya es muy claro que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales, del consejo y del Tribunal Electoral”, dijo el mandatario.

Agregó que en la nueva propuesta de modificaciones a leyes secundarias que enviará para su aprobación, no podrá incluir la reducción de los diputados ni de los senadores, pues esto sólo podría hacerse a través de una reforma constitucional. Tampoco se reducirán los recursos que se transfieren a los partidos políticos y estos seguirán nombrando a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral.

”Lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no una reforma constitucional, sino electoral, que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución, por ejemplo, el que no se compran los votos”, detalló el presidente AMLO.