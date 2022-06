Vergonzosos los comentarios de Labastida y Muñoz Ledo: Sheinbaum

Sheinbaum aclaró que las acusaciones hechas por Francisco Labastida y Porfirio Muñoz Ledo sobre supuestos vínculos entre Morena y el narco son absolutamente falsas

Regeneración, 3 de junio de 2022. Este viernes, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aclaró que las acusaciones formuladas por Francisco Labastida y Porfirio Muñoz Ledo sobre “indicios” de vínculos entre Morena y el narcotráfico son absolutamente falsas y vergonzosas.

Sheinbaum señala que quieren llamar la atención

La mandataria señaló que “es vergonzoso que hayan llegado a este límite” en sus declaraciones.

“No pueden por querer llamar la atención o por ya no saber cómo parar a este gran movimiento, utilizar estas mentiras como parte de la política”, sentenció.

Esto ocurre luego de que el excandidato a la presidencia, Francisco Labastida Ochoa, indicó que existen “indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico sobre el Cártel de Sinaloa”.

Muñoz Ledo se lanza contra la 4T

Mientras que, Porfirio Muñoz Ledo expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede heredar al siguiente gobierno su “alianza” con el crimen organizado.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del presidente. Ese es el tema moral, un tema de análisis político”, expresó.

AMLO niega rotundamente vínculos con el narco

Cabe señalar que, durante la conferencia de prensa de este 3 de junio, el presidente López Obrador negó estos supuestos vínculos con el narcotráfico y llamo a Labastida y Muñoz Ledo a presentar pruebas al respecto.

“Quiero responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios, con mucha frecuencia, sobre todo estos días, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario”, dijo la mañana de este viernes.