Video: Alumno es captado golpeado salvajemente a otro en secundaria de Chiapas

Un video difundido en redes sociales capto el momento en el que un alumno de una secundaria en Chiapas propino varias patadas al rostro de otro compañero.

Regeneración Mx, 25 abril 2024. Un nuevo caso de bullying se registró en una secundaria de Chiapas, cuando Francisco, un adolescente de 14 años, fue golpeado salvajemente por un compañero de la institución donde ambos estudian, un alumno identificado como Edgar “N”.

El momento fue captado en una grabación hecha por otros alumnos que presenciaron la agresión, en el video se observa como Edgar somete a su compañero propinándole varias patadas en el cuerpo y cara, hasta dejarlo casi inconsciente.

De acuerdo con información proporcionada por los padres del alumno agredido, Edgar práctica Jiu-Jitsu, un arte marcial, que le dio ventaja sobre Francisco, quien solo intento bloquear las patadas, pero que no logró defenderse.

Según información proporcionada por Milenio, el menor mencionó que el conflicto inicio con otro compañero que lo intento ahorcar, pero que de él sí se pudo defender, sin embargo, ante las agresiones de Edgar ya no pudo hacer nada.

“Y lo empujé, fue de ahí que se metió el otro a defenderlo y me dijo que si no me calmaba me iba a pegar…Y de hecho en el video se ve que yo en ningún momento le pegué, ni me defendí, porque yo no quería ni defenderme ni pegarle para que no hubiera más problema, ya en la última patada que me dio me pegué contra unos tubos que estaban atrás mío y fue ahí donde yo quedé noqueado”, dijo el alumno afectado.