Hacer equipo con empresarios para fortalecer al Edomex: Delfina Gómez

Alejandra del Moral en pleno declive. El acarreo ya no funciona, no pueden llenar una plaza.



Alejandra no levanta, en el cuarto de guerra están angustiados. Las encuestas siguen igual: 20 puntos abajo de Delfina Gómez.



La caída de Alejandra.

RT👇pic.twitter.com/cpg08OwgOg