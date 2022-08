Video: Chocan el Bugatti de Bad Bunny valuado en mas de 63 mdp

Mediante redes sociales se compartió el momento en el que el Bugatti de Bad Bunny esta estacionado afuera del restaurante esperando se estacionado por el valet parking

Regeneración 15 agosto 2022. El cantante Bad Bunny inauguró su primer restaurante de comida japonesa en Miami pero no todo fue felicidad esa noche pues una persona chocó su automóvil.

Mediante redes sociales se compartió el momento en el que el Bugatti de Bad Bunny esta estacionado afuera del restaurante esperando se estacionado por el valet parking.

Sin embargo, de pronto una camioneta Urus blanca de la marca Lamborghini estaba detrás intentando adelantarse en el mismo sitio y de pronto se escuchó el golpe.

El choque habría dañado ligeramente la parte trasera del auto de Bad Bunny, probablemente se trate de una abolladura.

Dicho automóvil es un Bugatti Chiron 110 del año 2019; solo se fabricaron 20 de ellos en el mundo, por lo que está valuado en aproximadamente en unos unos 63.5 millones de pesos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el involucrado y culpable en el choque se hará cargo del pago de los daños o si el reguetonerao dejará pasar el incidente.

Cabe recordar que Bad Bunny contó que compró el lujoso auto en 2020 porque nadie le quiso prestar uno para los Latin Grammy.

“El mensaje está ahí, yo no uso prendas, pero si quiero me engancho el Polo Norte, me menté en el Polo Norte que es mi Bugatti. Lo he usado como cuatro veces. Al final yo trabajo por él”, dijo el cantante en una entrevista.