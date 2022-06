Video: Clientes de Shein encuentran aterradores mensajes de auxilio en su ropa

La marca de ropa y accesorios, Shein, está en el ojo del huracán tras ser exhibida por presuntos maltratos hacia sus trabajadores

Regeneración, 31 de mayo de 2022. Los usuarios de redes sociales viralizaron un video donde se pudo ver un compilado de supuestos mensajes de auxilio en las prendas de ropa de la marca Shein.

La empresa china de artículos de moda se volvió tendencia tras circular un video en el que una usuaria recopiló imágenes de las etiquetas de ropa.

Lo anterior se debió a que la usuaria encontró que algunas de las etiquetas de las prendas contenían mensajes aterradores.

De acuerdo con lo visto en el clip, las etiquetas y algunas partes de los paquetes que han llegado a recibir los clientes, contienen peticiones de ayuda.

Como resultado de la preocupación de los usuarios, en TikTok comenzaron a pedir apoyo para dejar de consumir artículos y prendas «fast fashion«.

Clientes de Shein exhibieron mensajes de auxilio

La famosa marca de ropa fue exhibida en redes sociales a través de la grabación, debido a los múltiples mensajes donde se aseguró que los trabajadores de Shein estarían clamando por ayuda.

Según la grabación, varios clientes se han encontrado con estos curiosos mensajes sobre el problema social que estaría significando la empresa china.

Por otra parte, el video compartido en TikTok mostró algunos mensajes que encontraron en las etiquetas y hasta en hojas de papel.

Entre los mensajes se pudieron encontrar algunos como «SOS«, «Help me» (ayúdame), «I have dental pain» (tengo dolor de dientes), entre otros.

Eso no fue todo, ya que otra cliente encontró un papel con un largo texto en chino, por lo que una usuaria de TikTok logró traducir lo que decía.

«Traduje lo que decía el papel amarillo directo de Google, dice: ‘Somos presos en la prisión de Xiangnan provincia de Hubei China, hemos estado produciendo y exportando ropa durante mucho tiempo. Nuestros hermanos pequeños trabajan todos los días. Comen comidas frías tradicionales y trabajan como ganado y caballos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional. para ¡Culpe al gobierno chino por este acto de pisoteo de la Red de Derechos Humanos!'»

El contenido viral pasó a convertirse en una realidad debido a que algunas jóvenes que han comprado ropa en Shein corrieron a revisar sus prendas.

Algunas de las clientes mencionaron que las etiquetas estaban libres de mensajes de auxilio, sin embargo, hubo quienes aseguraron que sí localizaron mensajes extraños.

«Yo tengo una etiqueta que dice ‘I’m gonna die’ (voy a morir)», «a mi una vez me pusieron un rosario», «y ¿Qué podríamos hacer realmente para ayudarlos?», «ya no volveré a comprar en Shein», fueron algunos comentarios.

Shein es una empresa china conocida por sus precios bajos y gran selección de prendas conocidas por ser de «fast fashion» (moda rápida).

¿Qué es «fast fashion»?

El término de ‘fast fashion‘ se le ha asignado a las cadenas de moda para referirse a las líneas de productos que pasan de la pasarela al consumidor de manera rápida.

Esta situación ha resultado en la preocupación de los ambientalistas debido a que la ropa «fast fashion» también pasa rápidamente a la basura.

Además de la contaminación, las empresas que llegan a producir estas prendas han sido señaladas, a lo largo de los años, de tener a sus trabajadores en condiciones deplorables.