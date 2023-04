Video: Joven se lleva letrero de Super Mario Bros del cine; esto fue lo que pasó

En redes se difundió un video que muestra a un joven salir de una plaza comercial cargando el espectacular de la película de Súper Mario Bros luego de llevárselo del cine.

Regeneración Mx, 21 abril 2023. La película de Mario Bros sigue causando revuelo entre sus espectadores, pues a pesar de haber recibido duras críticas de parte de expertos, sigue marcando récords de audiencia a tan solo dos semanas de su estreno en cines.

Una muestra de ello es un video que se ha viralizado en redes sociales donde se muestra a un joven emocionado cargando el espectacular de la película de Mario Bros a través de una plaza, para luego salir al estacionamiento y llevárselo a su casa.

La grabación fue acompañada del audio “La verdadera pregunta es: ¿todo esto era legal?”, que pertenece a la película del Lobo de Wall Street, lo que causo más interés entre los usuarios que viralizaron la publicación.

Internautas especularon que se trataba de la plaza Town Center de Nicolás Romero, en el Estado de México, pero esto no se confirmó ni se negó por la usuaria de TikTok que compartió el video.

¿Se trató de un robo, que el joven se llevara el espectacular de Mario Bros?

De acuerdo con usuarios de TikTok que comentaron la publicación del joven que se llevó el de Mario Bros, solo es necesario pedirlos a los empleados del cine para poder llevarte algún póster o espectacular.

Esto fue confirmado por otro creador de contenido llamado Nathan Santillán, quien trabaja en la cadena de cines Cinépolis y respondió al video original diciendo que era completamente legal.

Ya que solo bastaba con acercarte a un gerente y solicitarlo, menciono que, si no se los lleva el personal o alguna persona, estos se tiran a la basura, pues no se regresan, el TikToker insistió en los espectaculares no podían ser vendidos.