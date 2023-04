Gerard Pique dice que le tiene miedo a los mexicanos, esta es la razón

El presidente de la Kings League, Gerard Pique, causó una nueva controversia al mencionar que a los mexicanos “no los puede tocar” por el hate que genera.

Regeneración Mx, 21 abril 2023. Durante una transmisión de la King short, Gerard Pique, mencionó que la afición mexicana es la que más duro arremete contra él en redes sociales, por lo que “a los mexicanos no los puede tocar”.

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores, no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, mencionó entre risas Gerard Pique.

Estos comentarios fueron en relación con el último partido de la Kings League, en el que un cambio de decisión de Gerard Pique en el último minuto, provocó que el equipo tricolor, Los aniquiladores, liderado por el colombiano Juan Garnizo perdiera ante el equipo catalán Rayo Barcelona.

Cabe mencionar que este no es el único equipo de la liga española semiprofesional que representa a un mexicano, puesto que Pío FC, es un equipo liderado por la regiomontana Samantha Trevino Rivera, ‘Rivers’.

Quien también se encontraba en la transmisión del programa de la Kings Short, junto con Gerard Pique y otros tantos invitados, pero a vía online.

Esta no es la única vez que el exjugador del Barcelona se ve inmiscuido en temas polémicos con su afición de esta parte del mundo, ya que hace unos meses, se refirió de manera despectiva de los latinoamericanos.

“Mi expareja, pues es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan … Pero barbaridades, miles. No me importa nada, es cero, es gente que no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida”, mencionó en una entrevista Gerard Pique.