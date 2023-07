Video: Mesera retiene a clientes de restaurante por no dejar “buena” propina

Un video difundido en redes sociales captó el momento en el que una mesera del restaurante Train Bistro entabla una discusión con los clientes por la propina.

Regeneración Mx, 16 julio 2023. A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en el que una mesera del restaurante temático Train Bristro retiene por unos instantes a unos clientes por no dejar una “buena” propina.

En la grabación se es escucha a los clientes molestos, indicar que la propina no es obligatoria, que incluso habían dejado 100 pesos que aparentemente la mesera rechazo y continuaron explicando que no contaban con más dinero en efectivo.

Sin embargo, la mesera se mostró condescendiente al comentar: “No se preocupe, yo se lo pongo entonces”, hecho que hizo enojar aún más a los clientes del restaurante.

“A mí tú no me haces favores, mi reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no. La propina no es a huev…¿cómo se te ocurre detenernos?”, señala una de las clientas.