Video: Mujer sufre crisis nerviosa por “pasajero imaginario” en el avión

Un video difundido en redes sociales captó el momento en el que una mujer sufre un ataque de pánico en un avión por un pasajero imaginario.

Regeneración Mx, 4 de junio 2023. Una mujer a bordo de un vuelo de American Airlines fue grabada mientras se dirigía a la salida del avión mientras visiblemente nerviosa señalaba la parte trasera del avión y señalaba que “ese hombre no era real”.

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no pueden creerlo… me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo, ese hijo de p*ta de atrás no es real”, gritaba la mujer, mientras intentaba descender del avión.