Video: Niña encuentra ahorros y los recorta pensando que eran “papelitos de colores”

A través de redes sociales se evidenciaron las travesuras de una niña pequeña, que encontró “papelitos de colores” y decidió recortarlos.

Regeneración Mx, 2 de mayo de 2023. En un video de TikTok compartido por un joven de 19 años identificado como Alexander Cera, se observan un montón de billetes de diferentes denominaciones cortados en trazos irregulares, por una niña de cuatro años.

De acuerdo con lo dado a conocer por el joven, su prima se encontraba en su casa y al ingresar a su cuarto encontró lo que a ella le parecieron “Papelitos de colores”, cuando en realidad eran billetes de 50, 100, 200 y 500.

Y decidió recortarlos sin saber que en realidad estaba despojando a su primo de sus ahorros, destinados para arreglar un coche.

Pese a que internautas sugirieron que acudiera a un banco y que ahí podrían ayudarlo a recuperar algo, o que los pegara con cinta transparente, hasta el momento se desconoce si Alexander logró recuperar algo del dinero que su prima recortó.

Hasta el momento no se sabe si la niña recibió algún castigo por lo que hizo, pero el joven de 19 años que compartió el video comentó que sus tíos se negaron a pagar por las travesuras que su hija realizó.

“El dinero era para arreglar un carro que me chocaron, pero mis tíos ya me dijeron que no se harán responsables jajajaja tocará seguir ahorrando”, escribió en uno de los comentarios de la publicación el joven.