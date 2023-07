Video: Novia bromea el día de su boda; juez cancela la ceremonia

El día que se suponía sería el más feliz de su vida terminó empañado por una broma que no fue tomada como tal cuando el juez cancelo la ceremonia.

Regeneración Mx, 5 de junio 2023. En un video difundido en redes sociales se muestra el momento en el juez se niega a casar a una pareja, luego de que la novia hiciera una broma que él consideró de mal gusto.

En la grabación se muestra como una pareja se encuentra acompañada de familiares y amigos en el interior de un registro civil frente a un juez que se encuentra haciendo las preguntas habituales en este tipi de contratos civiles.

Entre estas, el juez cuestiona al novio si estaba contrayendo nupcias por voluntad propia, a lo que él responde seriamente que sí, pero al momento en el que le pregunta a la novia, ella responde que no.

Situación que genero muchas risas entre los asistentes e incluso en la novia, pues evidentemente de trataba se una broma, sin embargo, el hombre encargado de presidir la ceremonia no lo tomó así.

Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba 😬 pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023

¿Por qué el juez canceló la ceremonia?

Pese a que la novia insistió en disculparse al notar el semblante serio del juez, él señaló que no era apropiado bromear ante situaciones que merecían seriedad.

“No, no puede bromear. No, no tiene disculpa. Infelizmente hoy no podremos realizar la boda. Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha”, afirmó con completa seriedad.

Finalmente, el juez regresó los anillos al novio y se retiró del lugar, cabe señalar que aunque estos hechos sucedieron en la capital de Venezuela, aparentemente los principios bajo los que canceló la boda son válidos en varios países de Latinoamérica.

Dichos principios señalan que bromear durante una ceremonia civil de este tipo se puede interpretar como una falta de consentimiento, que no se expresa explícitamente.