Video: Novia de Luisito Comunica denunció que sufrió acoso en calles de CDMX

Regeneración 26 agosto 2022. La modelo venezolana Ary Tenorio denunció en redes sociales que fue víctima de acoso por un hombre en calles de la ciudad de México.

Mediante su cuenta de Instagram, Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica contó que recibió comentarios obscenos y ninguna de las personas que estaba cerca de ella hizo nada al respecto.

Ary Tenorio relató que iba caminando cuando un hombre que viajaba en una motocicleta se subió a la banqueta y la tocó sin su consentimiento.

“Yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, ahora no, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas, el hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, me sentí indignada”,contó la Ary Tenorio.