Video: Policías son sorprendidos extorsionando a comerciante; se comen el dinero para despistar

Tras ser sorprendidos por la Fuerza Pública de Colombia extorsionando dos policías intentaron deshacerse de la evidencia y uno de ellos se comió el dinero.

Regeneración Mx, 14 junio 2023. En un operativo conjunto entre el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, y las fuerzas especiales de la Fuerza Pública de Colombia, se capturó a dos policías que extorsionaban a un pequeño comerciante.

Sin embargo, durante la captura, uno de los policías implicados en el delito intentó deshacerse de la evidencia y se comió los billetes que el comerciante le había dado como parte de la extorción.

En el video de su captura, difundido en redes sociales, se observa como el policía se “acomoda” el pasamontaña que forma parte del uniforme, acción que aprovechó para meterse el dinero a la boca.

Al darse cuenta de esto, oficiales del Gaula le piden que abra la boca para verificar lo que sospechan, sin embargo, el policía se tragó los billetes antes de que pudieran recuperar la evidencia.

Tras comerse los billetes, el policía empezó a experimentar síntomas de atragantamiento, pues le costaba trabajo respirar y hablar, pero aún así continuaba negando haber participado de ese delito.

“Yo no tengo nada. No he recibido nada. No sé de qué me están hablando”, se escucha declarar al policía.