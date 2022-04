Video: Tendero denuncia tranza de repartidor de Barcel para robar producto

Un tendero exhibió las malas prácticas de un repartidor de Barcel que organizó un truco para vender producto sin entregarlo

Regeneración, 8 de abril de 2022. Un usuario de la plataforma de videos cortos, TikTok denunció a través de un video cómo es que uno de los repartidores de Barcel le robó mercancía.

TikTok se ha convertido en la plataforma de denuncias debido a los videos que han llegado a circular en dicha red hasta viralizarse.

Tal es el caso del dueño de una tienda de abarrotes, quien se viralizó tras exhibir las malas prácticas de los repartidores de productos de la empresa Barcel.

Esta situación fue publicada por el usuario @jose_raygoza_corona, para dar a conocer la pérdida de buena parte de mercancía luego de que un repartidor realizara un curioso truco.

De acuerdo con la situación publicada por el usuario, un repartidor realizó el cobro de una caja completa de frituras, identificadas por el nombre de Takis Fuego.

Sin embargo, el denunciado realizó un truco para disimular que acomodaba todo el producto en los estantes, cosa que no era así.

La grabación del usuario mostró el momento en que el tendero de un establecimiento se percató de que le faltaban 9 unidades del producto, lo cual le hizo revisar la situación.

Tras la verificación del posible robo de la mercancía, el hombre se dio cuenta de que había sido víctima de una trampa.

El tendero encontró que el repartidor de Barcel había implementado un mecanismo para simular que la caja del producto venía completa.

De acuerdo con las imágenes, el repartidor pegó nueve envolturas de Takis Fuego a manera de acordeón para facilitar su escondite.

Por lo anterior, el tendero afectado demostró ante las cámaras cómo fue que encontró la trampa, por lo que le advirtió a sus compañeros que también tienen tienda.

«Chequen lo que hace Barcel, miren, para que sepa cómo trabaja. La otra vez me faltaron, de 14 me faltaron 9, ya cuando vi ya no estabas (mencionó el tendero al repartidor)»