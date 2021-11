Una colectiva de mujeres del ITAM denunció que la esposa del rector las intimidó y amenazó durante una protesta pacífica

Regeneración, 20 de noviembre de 2021. El grupo Resiliencia Combativa, una colectiva de mujeres del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), denunció este viernes que, durante una protesta pacífica, la esposa del rector las intimidó y amenazó.

“El día de ayer, durante una protesta pacífica, la esposa del rector del ITAM vino a intimidarnos y amenazó a une de nosotres. Este tipo de acciones son inaceptables. Responsabilizamos a María Araceli Rodríguez por cualquier cosa que le suceda a lxs integrantes de la colectiva”, compartieron en sus redes sociales.

“Yo quiero cosas serías, esas son cosas que ni siquiera ponen su nombre (refiriéndose a los tendederos de acoso) abogados”, se escucha decir a la mujer.

“Usted tiene tanto privilegio que literalmente no le interesan las personas que no pueden denunciar con abogados, que no tenemos la facilidad para denunciar con abogados y usted se espera para ese privilegio cuando el ITAM no responde institucionalmente”, responde un integrante de la colectiva.