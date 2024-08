Walmart en problemas; jugos de manzana que vendían tenía arsénico

La tienda de supermercado, Walmart, tuvo que quitar de la venta al público esta bebida de manzana ya que contenía niveles de arsénico en su contenido.

RegeneraciónMx, 26 de agosto de 2024.- Walmart ha retirado cerca de 10 mil cajas de jugo de manzana de sus tiendas en Estados Unidos debido a la presencia de arsénico inorgánico en niveles potencialmente dañinos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una clasificación más urgente para este retiro el viernes, tras haber anunciado inicialmente el problema el 15 de agosto. Según la FDA, aunque el producto podría causar temporalmente efectos adversos para la salud, es improbable que provoque problemas graves o irreversibles.

El retiro afecta a 9 mil 535 cajas del jugo de manzana marca Great Value, que se vendieron en 25 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. La empresa manufacturera, Refresco Beverages US Inc., con sede en Florida, realizó voluntariamente el retiro de las cajas que contienen seis frascos de 227 gramos cada uno, luego de detectar niveles de arsénico superiores a los permitidos.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre es la máxima prioridad”, declaró la portavoz de Walmart, Molly Blakeman, en un comunicado. “Hemos retirado este producto de las tiendas más afectadas y estamos colaborando con el proveedor en la investigación”.

Los Institutos Nacionales de Salud señalan que es común encontrar bajos niveles de arsénico, tanto orgánico como inorgánico, en la mayoría de los productos alimenticios. Sin embargo, niveles elevados pueden causar síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea, falta de sensación y calambres.

Arsénico, la causa del retiro de los jugos en Walmart

De acuerdo con la FDA, el arsénico inorgánico es más tóxico que su forma natural, y se considera un carcinógeno según la Agencia de Protección Ambiental.

A pesar de la preocupación, la FDA ha informado que los niveles de arsénico encontrados en el jugo de manzana son bajos y no se espera que provoquen problemas de salud graves. Además, no se han reportado enfermedades asociadas con el consumo del producto retirado.

