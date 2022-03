Will Smith golpea a conductor de los Oscar; en redes lo comparan con Eduardo Yáñez

Will Smith despotricó contra el presentador de los Oscar, Chris Rock, por una broma pesada en vivo; lo compararon con el actor Eduardo Yáñez

Regeneración, 27 de marzo de 2022. El conductor y comediante Chris Rock fue bofeteado por Will Smith durante la entrega 94 de los Premios Oscar.

Esta situación se debió a que el conductor realizó una broma pesada con referencia a la calvicie de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Como consecuencia, Will Smith no lo pensó y subió al escenario para soltar un duro derechazo contra el presentador para dejarle en claro que no le pareció la broma y pedirle el respeto hacia ella.

Durante el fragmento de la transmisión de los Premios Oscar, Will Smith despotricó contra Chris Rock a quien le exigió que no se meta con su esposa.

«Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca» arremetió el actor de Rey Richard

WILL SMITH LE METIÓ UNA PIÑA EN VIVO A CHRIS ROCK POR BARDEAR A SU ESPOSA EN LOS #Oscars. pic.twitter.com/FIQcisdb6i — David (@eldeibik) March 28, 2022

El actor ofreció disculpas por lo sucedido

Posteriormente, Will Smith ganó la categoría ‘Mejor actor’ por ‘Rey Richard‘, donde ofreció disculpas a la Academia por lo acontecido en el escenario.

«Quiero transmitir amor y agradecer, quiero ser un embajador de cuidado y de preocupación. Quiero pedirle una disculpa a la Academia y a todos los nominados en mi categoría. Este es un momento hermoso y no lloro por el premio sino de poder darle luz a las personas» aseguró el actor

Smith rompió en llanto mientras explicó que el negocio del cine es complicado, por lo que pidió comprensión sobre lo sucedido.

«En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia y a mi esposa»

Asimismo, el actor agradeció el momento de gloria durante la premiación debido a que se encuentra agradecido por el galardón.

«El amor te hace hacer cosas locas, a mi madre, este momento es muy complicado pero ella no quería venir y está viendo esto desde su club de tejido. Gracias por este honor y este momento. Gracias, espero que la Academia me vuelva a invitar»

Usuarios en redes compararon la bofetada de Will Smith con la de Eduardo Yáñez

Sin duda alguna, el caso de la bofetada de Will Smith contra Chris Rock se volverá un recuerdo que marcará a los Premios Oscar.

Asimismo, los mexicanos recordaron los momentos de violencia que ha protagonizado el actor Eduardo Yáñez contra los reporteros de espectáculos.

Por lo anterior, en redes surgió una ola de memes y burlas para comparar la situación ocurrida durante los Oscar con Will Smith.

Eduardo Yañez bien orgullo viendo a Will Smith… pic.twitter.com/l5tceDNOvc — Sergio Ontiveros (@Sergio197093401) March 28, 2022

Will Eduardo Yañez Smith. — Don Slobo (@slobotzky_) March 28, 2022

Los Oscar: Alto a la guerra



Will Smith: pic.twitter.com/QPpt6BgliL — Risco (@jrisco) March 28, 2022

Will Smith es Eduardo Yáñez y Alfredo Adame con varo y fama — Marco From Tropoja (@catoncho) March 28, 2022

Will Smith me recordó a Eduardo Yañez😭 #Oscars pic.twitter.com/KU4Xhc9QK8 — lai⁷ ʷᵃᵗᶜʰⁱⁿᵍ ᵇʳⁱᵈᵍᵉʳᵗᵒⁿ (@lailvsvante) March 28, 2022

Se le metió el “no me faltes al respeto” a Will Eduardo Yañez Smith. pic.twitter.com/7lHGIOE0fo — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) March 28, 2022

Will Smith quiso replicar a Eduardo Yáñez…

Pero para cachetadas las de nuestro gordito mexicano.

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cGGPaPnc6C — Los Expulsados (@losexpulsados) March 28, 2022

Yo cuando regreso con mi vaso de agua y veo a Will Smith dando la cachetada de Eduardo Yáñez #Oscars pic.twitter.com/nS0xzeE7Rh — Arturo M (@arturomh87) March 28, 2022