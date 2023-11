Xóchitl Gálvez se inscribe en el PAN como precandidata a la presidencia

Xóchitl Gálvez estuvo en la Comisión Nacional de Registro del PAN, acompañada de Marko Cortés, Santiago Creel y coordinadores de las bancadas panistas

Regeneración, 8 de noviembre de 2023. La senadora panista, Xóchitl Gálvez formalizó su precandidatura para la presidencia por parte del Frente Amplio por México.

Y, la primera de los aspirantes presidenciales en presentar su registro ante el PAN.

Gálvez

Así, los portales subrayan que Xóchitl Gálvez recibió la constancia de recepción por parte de la Comisión Nacional de Registro del PAN, acompañada de Marko Cortés y Santiago Creel.

Así como los coordinadores de las bancadas panistas en el Congreso.

-“El dia de hoy formalizamos este registro y nos declaramos listos para comenzar esa brega, ese recorrer de México en toda la precampaña”, señaló el líder del PAN.

Por otra parte, Gálvez, dijo:

-“Que lo que viene es una tarea ardua, dura, tengan la certeza de que lo vamos a lograr juntos, tengan la certeza de que vamos a cambiar al país”.

Quiero ser precandidata de @AccionNacional a la Presidencia de México. #PANConXóchitl https://t.co/4vZSR09tIk — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 8, 2023

Asimismo agradeció también a los partidos opositores por abrir la puerta a la ciudadanía sin partido, en donde se incluyó pese a estar con el PAN desde el inicio de carrera política.

“Agradezco a todos los partidos, hoy me toca agradecer al Acción Nacional, pero esta disposición de abrir su candidatura a ciudadanos, como una servidora, que no tenemos partido”.

E incluso, “no quiere decir que no tengamos los compromisos de los partidos, por supuesto que mi agenda personal, está la agenda del partido Acción Nacional”, señaló.

Finalmente, Gálvez dijo a sus simpatizantes:

“Tengan la certeza que para mi no habrá sol, no habrá viento, no habrá lluvia, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá cansancio que me impida cumplir con mi agenda”, señaló la senadora panista.

Compañía

Asimismo en redes sociales se destaca que la senadora Gálvez estuvo acompañada de aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Esto es, Kenia López Rabadán, Lía Limón, Santiago Taboada y Mauricio Tabe; así como las exaspirantes a la presdiencia, Margarita Zavala y Josefina Vazquez Mota.

Y es que Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México (FAM) fue recibida entre gritos de ¡presidenta!.

Y, decenas de militantes y simpatizantes panistas dieron la bienvenida a la senadora Xóchitl Gálvez, en la sede del blanquiazul.

Finalmente, “el reto que tenemos es mantener la esperanza” en 2024, dijo Marko Cortés, líder nacional panista.