Regeneración, 10 de octubre de 2021. La youtuber YosStop, quien está en prisión desde el 29 de junio por el presunto delito de pornografía infantil, reveló que perdió noción sobre cómo luce.

Gerardo González, novio de Yosseline ‘N’, dio a conocer en la cuenta de Instagram de la influencer que ella le comentó en su última visita en la cárcel, que ya no sabe cómo luce.

Esta situación es derivada de la reclusión que está viviendo, y ella asegura no tener acceso a un espejo para poder saber cómo luce y los cambios físicos que ahora presenta.

«¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada», escribió YosStop.

Por otra parte, YosStop destacó que se siente más delgada y dijo «sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó».

YosStop destacó que pese a los cambios en su cuerpo y mente, la yoga sigue siendo una de sus virtudes y ventajas en prisión.

«Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu».

YosStop reflexiona sobre las apariencias en la cárcel

Durante el texto publicado en Instagram, la youtuber reflexionó sobre la importancia que le había dado a su apariencia cuando estaba en libertad.

«Es interesante desapegarte de tu ‘yo’ físico, es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes hacía… Realmente nada de eso tiene relevancia», detalló YosStop.

La influencer también mencionó que ella solía invertir en su aspecto físico lo más posible, sin embargo, se ha dado cuenta de que eso no tiene la gran importancia como la sociedad la da.

y eso me»Mi aspecto es lo menos importante hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertía en modificarlo o mantenerlo y no es necesario»

Asimismo, YosStop mencionó que la verdadera importancia es que cada persona es autentica a su modo y que eso no debería ser un problema.

«A veces queremos vernos como otras personas pero la realidad es que te vas a ver como TÚ y ya»

Finalmente, Yosseline ‘N’ invitó a sus seguidores a realizar este tipo de reflexiones para destacar que la modificación del aspecto físico no debería de ser tan importante.

«Es una experiencia interesante no estar apegado con tu forma o aspecto físico porque te da la oportunidad de ir hacia el interior y conectar con tu ‘yo’ interno, no con la imagen que has creado de ti», concluyó.