10 empresas robaban 100 mil millones de pesos en medicamentos: AMLO

AMLO se comprometió en Colima a resolver el tema del acceso a la salud antes de que termine su mandato en este mismo año. Denuncia políticos corruptos

Regeneración, 16 de febrero de 2024. En Colima AMLO subrayó que haber tenido “problemas, porque se robaban el dinero, las medicinas. Dedicaban 100 mil millones de pesos a la compra de medicamentos sólo a 10 empresas vinculadas con políticos corruptos”.

Seguidamente, AMLO subrayó las metas en salud para Colima

Así dijo:

-“Vamos a resolver el problema de salud, que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que estén en buen estado los equipos, que no falten las medicinas, ese es el compromiso que estoy haciendo”.

AMLO agradece

Dicen los adversarios “nuestros, los conservadores dicen que no voy a cumplir eso, que me voy a ir y que no va a funcionar el sistema de salud”.

Tras lo anterior AMLO puntualizó:

-“Yo les digo que antes de irme, me quedan siete meses y días, va a estar resuelto por completo todo lo relacionado con la atención médica.

Además, abundó que “empezamos, aquí en Colima ya hay más médicos, hay especialistas, creo que hay especialistas hasta de Cuba que han venido aquí a Colima.

-“Y muchas gracias al pueblo y al gobierno de Cuba, porque nos han apoyado con eso- acotó el presidente AMLO.

Por otra parte comentó el rechazo a jóvenes que querían estudiar medicina.

-“Todavía hasta ahora no tenemos en México los médicos que requerimos y muchos menos especialistas”, dijo el presidente en Colima.

Además, llamó la atención: “Fíjense la irresponsabilidad tan grande, lo que hicieron estos corruptos: abandonar la educación, abandonar el derecho que tiene el pueblo a la salud”.

-“…, por eso nos ha costado trabajo”, sentenció.

Además, “tuvimos problemas, porque se robaban el dinero, las medicinas. Dedicaban 100 mil millones de pesos a la compra de medicamentos sólo a 10 empresas vinculadas con políticos corruptos”.

Salud mejor que en Dinamarca

Tras lo anterior AMLO narró “toda una campaña de desprestigio en los medios de comunicación, que también recibían moches, por esas transas”.

-“No nos importó y ya estamos resolviendo el problema del abasto de medicamentos y ya tenemos una farmacia muy grande para que no falten los medicamentos”.

Por otra parte, aseveró AMLO que:

-“Y dicen mis adversarios, porque en una ocasión sostuve que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y ahora les puedo decir que no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, va a ser uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Me canso ganso.

Finalmente el presidente preguntó:

¿Saben que voy a regresar? Antes de terminar mi mandato nos vamos a volver a encontrar y vamos a hablar de este tema.

-“.., y me van a decir si ya está funcionando bien o no, y les garantizo que para entonces va a estar el sistema de salud al 100 en Colima”, propuso AMLO.

