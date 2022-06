2 muertos y 17 heridos, agresión a bar gay en Noruega, posible islamista

Pese a suspensión, se mantiene marcha del orgullo gay en Noruega. Atacante con largo historial de violencia y amenazas. Rey Harald, horrorizado

Regeneración, 25 de junio de 2022. Los servicios de inteligencia noruegos se inclinan cada vez más por la hipótesis de una “acción terrorista islamista” en el tiroteo que la madrugada del sábado dejó dos muertos Y 21 heridos en Oslo y obligó a cancelar una marcha del orgullo LGTB.

Sin embargo, pese a ello, miles de personas se dieron cita en las calles de Oslo para defender los derechos de la diversidad sexual.

#ÚltimoMinuto!!! A pesar del pedido de la policía noruega 🇳🇴, miles de personas se están concentrando en las principales avenidas de #Oslo para la Marcha del #Pride2022 #Resistencia 🏳️‍🌈🇳🇴 pic.twitter.com/1SYxUOvNN3 — 🇵🇦 Fuerza Panameña LGBTIQ+🏳️‍🌈 (@fuerzapanama507) June 25, 2022

Captura

Además, se indica que el hombre atacante del bar gay, fue detenido, cinco minutos después de los primeros avisos a la policía.

Y es que algunos civiles ayudaron a capturarlo y prestaron ayuda a los heridos, según la policía, que saludó una “contribución heroica”.

El sospechoso había tenido encontronazos con la policía por infracciones leves como llevar un cuchillo o posesión de estupefacientes.

– “Estamos unidos” –

Algunos medios noruegos identificaron el sospechoso como Zaniar Matapour, un padre de familia de origen kurdo iraní, que llegó a Noruega de niño.

En el lugar de los hechos se incautaron dos armas: un arma automática y una corta, que la policía describió como “antiguas”.

Un periodista de la radiotelevisión pública NRK presente en la escena explicó que el atacante llegó con una bolsa de la que sacó el arma con la que disparó.

Por su parte, el rey Harald se declaró “horrorizado” en un comunicado oficial.

“Debemos juntarnos para defender nuestros valores: la libertad, la diversidad y el respeto”, indicó.

Gay

Por otra parte, sospechoso, detenido poco después del ataque, “tiene un largo historial de violencias y amenazas”, declaró Roger Berg, el jefe de los servicios de inteligencia encargados del antiterrorismo.

Y es que lo que se señala es que el servicio de inteligencia lo tenía en su radar “desde 2015 por preocupaciones respecto a su radicalización” y su pertenencia “a una red islamista”.

Sin embargo, las conversaciones con él el mes pasado no concluyeron que tenía “intenciones violentas”, agregó en una rueda de prensa.

Además, la policía de Oslo indicó que el presunto autor del tiroteo contra las personas gay, es un noruego de origen iraní de 42 años.

E incluso, el servicio de inteligencia también reconoce “dificultades relacionadas con su salud mental”, precisó Berg.

Tiroteo

Asimismo los portales indican que el tiroteo se produjo el sábado de madrugada, alrededor de la 01:00, en el exterior de un pub, el “Per på hjørnet”.

Ahí, murieron dos personas, según medios locales.

Después, el atacante continuó disparando delante de un club gay aledaño, el “London Pub”, en pleno centro de la capital noruega, que estaba repleto de gente.

Así, según la policía, la vida de los heridos no corre peligro.

Marcha

Pese a que la marcha del Orgullo LGTB, fue anulada por la policía, miles de personas acudieron a la cita y marchar.

“El día de hoy nos recuerda que el Orgullo es un día por el que debemos luchar, que todavía no hemos logrado el objetivo”, declaró Trond Petter Aunås cerca del lugar de los hechos.

Por otra parte se indica un desfile espontáneo reunió también a cientos de personas.

E incluso: Algunas gritaban “We’re here, we’re queer. We won’t disappear” (“Estamos aquí, somos gay. No vamos a desaparecer”).

Policía

Por su parte la policía considera que el autor del tiroteo actuó solo, aunque todavía se tiene que investigar si contó con ayuda para preparar el ataque.

Además desplegó refuerzos en la capital para hacer frente a eventuales incidentes.

E incluso los servicios de inteligencia elevaron el nivel de amenaza, calificando la situación de “extraordinaria”.