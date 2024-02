50 mil armas de EE.UU decomisadas en México, señala AMLO

AMLO dijo que de EE.UU viene el 70 por ciento de las armas que utiliza el crimen organizado en México. La mitad provienen de Texas

Regeneración, 14 de febrero de 2024. AMLO dijo que en lo que va del sexenio se han decomisado 50 mil armas que han ingresado ilegalmente desde Estados Unidos.

Además, de ahí es donde vienen el 70 por ciento de las armas que utiliza el crimen organizado en México.

-“La mitad de las armas que ingresan desde Estados Unidos, de ese 70 por ciento que vienen de allá, provienen de Texas, ¿qué me responde a esto el gobernador de Texas?”.

Seguidamente expresó: “Siempre va a haber esas balandronadas que van a intervenir y tomar medidas unilaterales. No hay que tomarlas muy en serio porque esa temporada de elecciones”.

EE.UU se recorren a la derecha

Y es que AMLO se refirió, a la pretensión de llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional estadunidense, Alejandro Mayorkas en Estados Unidos.

-“porque él no tiene la culpa. ¿Por qué no, si realmente tienen preocupación, en el caso de la migración, por qué no aprueban apoyos para Centroamérica? ¿Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse a obtener su nacionalidad estadunidense?”.

Tas lo anterior AMLO dijo que ante el empate que existe en las encuestas entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump, se radicalizan las posturas como cerrar la frontera con México.

Por otra parte, señaló que cerrar la frontera entre México y Estados Unidos no es viable, debido al fuerte intercambio comercial entre las dos naciones.

Dinero para la guerra

“Recientemente salió el tema hace unos días de más acciones contra los migrantes en nuestra frontera norte. Se habló incluso de que se iba a cerrar la frontera”.

Además, “estaba de por medio una negociación en el Congreso para enviar dinero a Ucrania y a Israel y querían meter el tema migratorio”.

Incluso AMLO precisó que “no pasó el tema migratorio, sí pasó o va a pasar lo de destinar como 90 mil millones de dólares a Ucrania”.

Y no les importó el tema migratorio, “fundamentalmente los republicanos vetaron o no quisieron que se incluyera el tema migratorio”, relató.

-“Esto de medidas más severas, el cierre de fronteras, yo en su momento dije que cualquier iniciativa en ese sentido se iba a convertir en letra muerta”, comentó

Juicio político o ayudar a los pobres

Una de esas acciones por temporada electoral –agregó– es el juicio político en contra del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

Solucionar las causas de la migración

Y es que AMLO dijo que es ceguera política no comprender que, sino se atienden las causas, la migración no será resuelta.

-“Lo mejor, lo más eficaz, lo más humano es ayudar a los países pobres. Así como destinan todos estos miles de millones de dólares para la guerra, para la confrontación”.

Asimismo, el presidente interrogó, “¿por qué no se destina, estábamos proponiendo, 20,000 millones de dólares anuales para apoyar a países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina”.

Y mismos, “que tienen este problemas de mucha pobreza?”.

