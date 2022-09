A salvo, restos hallados en tramo del Tren Maya: INAH

El INAH aseguró que realizará monitoreos constantes para evitar el saqueo de piezas arqueológicas en la construcción del Tren Maya





RegeneraciónMx,- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el hallazgo de restos óseos, presuntamente premaya, localizados en los alrededores del Tramo 5 Sur del Tren Maya, en Quintana Roo, fue realizado en 2019 y hasta el momento, no se han llevado a cabo análisis científicos que determinen “datar los vestigios”.

No se han llevado a cabo análisis científicos y esto será parte de futuras temporadas de trabajo en el sitio, los cuales deberán ser realizadas por arqueólogos profesionales y experimentados, previa autorización del INAH, que es el organismo federal facultado por Ley para normar este tipo de estudios e investigaciones.

Por otro lado, se señala que la cueva donde se localizan estos vestigios se encuentra fuera del derecho de vía del Tren Maya y a una distancia aproximada de 400 metros donde no tendrá ninguna afectación, lo cual ha sido verificado mediante estudios técnicos de distintas especialidades. No obstante, el INAH sostuvo que realizará las acciones de monitoreo necesarias para evitar afectaciones y saqueos. Como lo ha hecho desde el inicio del proyecto Tren Maya, el INAH indicó que seguirá realizando los trabajos de protección y conservación en las cuevas y cenotes localizados en el área de influencia de todos los tramos del proyecto ferroviario.