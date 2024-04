Abasto de agua garantizado, no más concesiones de alto consumo: AMLO

AMLO señaló que la prioridad es el abasto de agua para el consumo. No se otorgarán concesiones industriales de alto impacto. Detalla acciones ante sequía

Regeneración, 19 de abril de 2024. El abasto de agua se garantiza en el país priorizando el consumo doméstico, afirmó el presidente AMLO desde Palacio Nacional.

-“Se tiene que dar prioridad al agua doméstica; la que consume la gente más que a las empresas”, dijo en primer lugar el mandatario de México.

Seguidamente expresó que “en particular, cuidar, no otorgar concesiones de agua para minería, para la producción de cerveza que se exporta”.

AMLO acciones ante sequía

Cabe destacar que el presidente puntualizó algunas de las acciones que se están tomando ante la falta de agua en el país.

-“Estamos buscando la forma de atender el problema de la sequía, de la escasez de agua; se está trabajando”.

Además, detalló que “aquí en la capital, todo lo que es la ciudad, se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua y en otros estados, en otras regiones del país, lo mismo, se está trabajando”.

Explicaciones de uso del agua

Y es que AMLO en la conferencia de prensa Mañanera explicó que un litro de cerveza requiere 100 litros de agua para su fabricación.

E incluso que, en algunos casos, el producto elaborado en México estaba orientado a la exportación.

-“Es exportar agua. (…) Ni siquiera se entregaban las concesiones para que la cerveza se vendiera en México sino era para la exportación, lo que querían hacer en el caso de Mexicali”.

Seguidamente, aseveró:

-“Entonces todo eso está cuidado y lo vamos a seguir manejando”.

AMLO en Coahuila

Al tiempo que dijo que se resuelve la situación de escasez de agua y sobreexplotación en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

“Se están quedando sin agua por la explotación alrededor de pozos que se utilizan para otras actividades y ya se está trabajando en ese sentido”.

Finalmente, dijo que “sí estamos pendientes, mucho muy pendientes de que no haya prepotencia, que no haya influyentismo, que no haya corrupción, ninguna de esas lacras de la política, sea quien sea”.

