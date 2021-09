Regeneración 27 septiembre 2021. La situación de la conductora peruana Laura Bozzo sigue dando de qué hablar pues tiene una orden de aprehensión en su contra por ser depositaria infiel tras vender una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por ello, Diego Ruiz, abogado de Bozzo dio una entrevista en el programa “HOY” y compartió información relacionada con su cliente pues no se ha presentado a sus audiencias o citatorios.

De acuerdo con el equipo legal de la presentadora están trabajando para defender a Laura Bozzo porque es una mujer mayor de 70 años que padece varios problemas de salud que le impiden ir a la cárcel.

“Las condiciones jurídicas para que ella se presente a prisión preventiva no se dan. Está combatiendo sus derechos, la razón por la que no se ha presentado es por un problema de enfisema pulmonar”, indicó el abogado Diego Ruiz.

Ruiz indicó que Laura Bozzo padece una severa depresión diagnosticada por lo que es muy complicado que pueda permanecer en la cárcel.

También señaló que no ha tenido comunicación con la conductora, únicamente ha hablado con sus hijas.

Incluso, dijo que desconoce el paradero de Laura Bozzo.

“Cuando obtuvo la resolución sufrió un ataque de pánico muy severo, no es algo que podamos desestimar. No tengo la menor idea (de su paradero) no he tenido comunicación con ella a partir de la audiencia”, comentó.