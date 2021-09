Don Lorenzo, un abuelito de 89 años, denunció que el robo de los ahorros de toda su vida con la aplicación de un extraño método de bolseo

El afectado reveló que los ladrones le arrojaron un líquido para distraerlo

Regeneración, 1 de septiembre de 2021. Un hombre de la tercera edad fue víctima de robo tras pedir ayuda en calles de la delegación Venustiano Carranza.

Este caso fue dado a conocer por Telediario, donde se explicó que el hombre de casi 90 años fue despojado de sus pertenencias mientras esperaba a su hija afuera de la estación Oceanía.

Según el relato de don Lorenzo, él esperaba a su hija para que lo acompañara a comprar alimentos, sin embargo, durante su caminata se percató que le había caído un líquido.

Por lo anterior, paró su marcha y buscó una forma de limpiarse, ante el hecho, dos hombre se acercaron para ofrecerle «su ayuda» con algunas servilletas.

«Me paró un fulano y me dijo que me ayudaba a limpiarme toda la porquería que me aventaron, se ofreció a limpiarme y no sentí nada. Yo creo que ahí fue donde me bolseó»