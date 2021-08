La novia de Sammy Pérez, Zuleika Garza, reapareció en los medios para asegurar que no huyó con los accesos bancarios del humorista

Zuleika señaló a los sobrinos del comediante por los rumores que desataron

Regeneración, 4 de agosto de 2021. La novia de Sammy Pérez reapareció en televisión abierta para desmentir que había huido con los accesos a las cuentas bancarias del comediante.

El pasado 30 de julio, el comediante conocido por sus entrevistas en XHDerbez, falleció por complicaciones derivadas del Covid-19.

A pesar de que el humorista estaba muy grave, Zuleika Garza, pareja de Sammy, no había salido a dar ninguna declaración al respecto.

Sin embargo, el sobrino del fallecido salió a declarar ante los medios de comunicación, que la mujer había huido hacia Colima cuando se enteró de la cuantiosa deuda del hospital.

Todo eran rumores, hasta que la novia de Sammy optó por contestar la llamada de Ernesto Chavala en Es Show del Canal 6.

La mujer dijo que siempre estuvo al pendiente de la salud del actor

Zuleika Garza aseguró que estuvo al pendiente del humorista

En dicha entrevista, la novia del comediante aseguró estar destrozada por todo lo que ha pasado tras la muerte de Sammy.

«Primero, quiero aclarar dos cosas yo no me he escondido, aquí estoy en Colima, el sobrino de Sammy y Jessica Pérez han dicho muchas cosas sobre mi; principalmente que yo hui con las cuentas bancarias»

Zuleika Garza reiteró que le entregó a Daniel Pérez, sobrino del comediante, todas las pertenencias de Sammy por lo que se dijo indignada de las acusaciones en su contra.

«Yo no abandoné a Sammy en ningún momento, yo estuve en aislamiento como me lo dijo el doctor y tengo muchos sentimientos encontrados»

La mujer también mostró un supuesto video donde una persona de su circulo social, sin mencionar nombre o parentesco, fue quien le dio las tarjetas bancarias al sobrino de Sammy.

Novia de Sammy arremetió contra Derbez

Por otra parte, Zuleika Garza aprovechó el espacio en televisión para arremeter en contra de Eugenio Derbez, asegurando que él no envió ningún equipo tal y como mencionó en sus redes.

«Al señor Eugenio se refirió a mi sin conocerme, diciendo que yo había abandonado a Sammy y a él no le consta» dijo Garza.

También mencionó que las acusaciones pueden deberse a las manipulaciones que han llevado al actor de Hollywood a pensar mal de Zuleika Garza.

«Eugenio Derbez se está dejando manipular por la sobrina de Sammy. El nunca mandó su equipo. Es mentira que estuvo un equipo en Colima» arremetió la prometida de Sammy.

Finalmente, la novia de Sammy reiteró no estar escondida tras la muerte del comediante, además mencionó que su familia está muy afectada por las acusaciones.

«Yo no estoy escondida, yo no estoy huyendo de nada y tengo pruebas de todo. Ya me cansé de que estén destruyendo a mi familia»

Asimismo, Zuleika Garza aseguró que no dudará en actuar legalmente contra Daniel y Jessica Pérez debido a que ambos son quienes la han acusado de huir con los accesos bancarios.